Anita García Moritán se fue de vacaciones a Disney con su papá: el álbum de fotos

Disney siempre es mágico, pero cuando se vive en familia —y con papá como compañero de aventuras— la experiencia se vuelve inolvidable. Así lo dejó ver Anita García Moritán, que disfrutó de unas vacaciones de ensueño en los parques de Orlando junto a Roberto García Moritán, en un viaje que quedó inmortalizado en un tierno álbum de fotos.

Las fotos del viaje a Disney de Anita García Moritán y su padre

Las imágenes hablan por sí solas. En una de ellas, Anita posa frente al clásico castillo de Cenicienta, en pleno Magic Kingdom, con una campera rosa pastel y gesto sereno, como quien sabe que está viviendo un momento especial. De fondo, el emblema máximo de Disney y la icónica estatua de Walt Disney junto a Mickey Mouse completan una postal que parece salida de un cuento.

Anita García Moritán

Pero si hay una foto que derrite corazones es la nocturna: papá e hija abrazados, con el castillo iluminado por un impactante show de luces que tiñe la escena de colores. Anita, abrigada y con vincha de flores, mira a cámara mientras su papá sonríe orgulloso. Una imagen simple, genuina y profundamente familiar.

Anita y Roberto García Moritán

Lejos de las producciones armadas, el álbum muestra momentos reales, de esos que cualquier padre o madre reconoce al instante: caminar el parque, posar para la foto obligada y disfrutar del tiempo compartido sin apuro. Disney como excusa perfecta para crear recuerdos.

La complicidad de Anita y Roberto García Moritán

Sin necesidad de demasiadas palabras, las fotos confirman que Anita García Moritán vivió unas vacaciones felices, rodeada de magia, fantasía y amor paternal. Y sí: hay viajes que no se olvidan más… y este, sin dudas, es uno de ellos.

El vestido crochet de granny square de Anita García Moritán con el que marcó tendencia

Anita García Moritán volvió a marcar tendencia con un vestido crochet de granny square y se robó todas las miradas durante sus vacaciones familiares en la Riviera Maya, México. La hija de Pampita deslumbró con un look artesanal, colorido y veraniego que combinó diseño, comodidad y estilo boho chic, ideal para el clima tropical. En las imágenes compartidas en redes, se la ve sonriente, luciendo una prenda tejida de silueta recta y largo por encima de la rodilla, confeccionada con pequeños cuadrados multicolor en tonos pastel como amarillo, lila y naranja, una de las grandes apuestas de la moda infantil para la temporada primavera-verano 2026.

Anita García Moritán

El vestido crochet, sin mangas y con cuello redondo, se destacó por su impronta fresca y atemporal, perfecta para disfrutar de largas jornadas al aire libre. Como complemento, Anita García Moritán sumó unas gafas de sol rosas que aportaron un guiño moderno y divertido al outfit. Así, la pequeña reafirmó su lugar como una de las mini fashionistas más queridas de las redes y confirmó que las prendas tejidas y artesanales pisan fuerte este año, incluso en los looks infantiles.

AM