¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de octubre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de octubre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El comienzo de la semana te encuentra con mucha energía y ganas de poner en marcha esos proyectos que venías postergando. En el trabajo, tratá de no querer resolver todo de golpe y priorizá lo más importante. En el amor, una charla sincera puede ayudarte a despejar dudas y fortalecer un vínculo. Consejo: no te apures, no todo tiene que resolverse hoy.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Este lunes puede ser ideal para ordenar tus ideas y poner en claro qué querés para los próximos días. En lo laboral, vas a tener la posibilidad de demostrar todo lo que sabés hacer si confiás más en tus capacidades. En el plano afectivo, alguien puede sorprenderte con un gesto inesperado. Consejo: escuchá tu intuición antes de tomar una decisión.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a arrancar la semana con la cabeza a mil y varias cosas al mismo tiempo. Tu capacidad para comunicarte será clave para destrabar una situación laboral o familiar. En el amor, evitá sacar conclusiones apresuradas: una conversación puede cambiar por completo tu mirada sobre una persona. Consejo: bajá un cambio y escuchá antes de responder.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El lunes te invita a prestar más atención a tus necesidades y a dejar de lado, aunque sea por un rato, las preocupaciones ajenas. En el trabajo, una propuesta puede abrirte una puerta interesante. En el amor, vas a necesitar sentir seguridad y contención para poder expresarte con libertad. Consejo: no tengas miedo de decir lo que necesitás.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu confianza puede ser tu gran aliada durante esta jornada. Es un buen momento para mostrar tus ideas y animarte a ocupar un lugar más importante en el trabajo. En el amor, tu magnetismo estará en alza y podrías recibir una señal de alguien que te interesa. Consejo: aprovechá el impulso, pero sin pasar por arriba de los demás.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Este lunes vas a sentir la necesidad de poner todo en orden, tanto en tu agenda como en tus vínculos. Una cuestión laboral que venía dándote vueltas puede empezar a encaminarse. En el amor, dejar de analizar cada detalle te va a permitir disfrutar mucho más del momento. Consejo: no busques tener todo bajo control.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La jornada puede traer conversaciones importantes y decisiones que venías evitando. En el trabajo, vas a encontrar una manera más práctica de resolver un problema. En el amor, si estás en pareja, es un buen día para recuperar la complicidad; si estás soltero, alguien puede llamar tu atención de manera inesperada. Consejo: elegí lo que te haga sentir en paz.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Vas a empezar la semana con una intuición muy fuerte y probablemente tengas razón en aquello que venís percibiendo. En lo laboral, mantenete atento porque puede aparecer una oportunidad que todavía no habías considerado. En el amor, una conversación pendiente podría finalmente salir a la luz. Consejo: confiá en lo que sentís, pero evitá actuar desde los celos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El lunes llega con ganas de movimiento y de salir de la rutina. Una propuesta laboral, un proyecto nuevo o incluso un viaje puede empezar a tomar forma. En el amor, tu espontaneidad va a ser tu mejor carta y puede acercarte a alguien especial. Consejo: animate a probar algo diferente.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La responsabilidad será una de tus principales fortalezas durante este lunes, pero cuidado con exigirte demasiado. En el trabajo, vas a poder avanzar si organizás bien tus tiempos. En el amor, una persona cercana puede necesitar que bajes la guardia y muestres un poco más lo que sentís. Consejo: no todo depende de vos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La creatividad va a estar de tu lado y puede ayudarte a encontrar una solución original a un problema que parecía complicado. En el trabajo, no descartes una idea simplemente porque sea diferente a lo habitual. En el amor, una charla inesperada puede generar una conexión muy especial. Consejo: dejá lugar para la sorpresa.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Este lunes vas a estar especialmente sensible e intuitivo. Puede ser una buena jornada para cerrar una etapa y empezar a mirar hacia adelante con otra energía. En el amor, necesitás sinceridad y reciprocidad, y podrías descubrir que alguien está más cerca de lo que pensabas. Consejo: no ignores las señales que te da tu intuición.