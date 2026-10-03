La nueva vida de Pedro, el hijo de Gerardo Rozín, a los 26 años: es físico, trabaja en CONICET y tiene el mismo amor que su papá

Pedro Rozín, el hijo mayor de Gerardo Rozín, creció con un apellido estrechamente ligado a la televisión. Sin embargo, con el paso de los años eligió construir un recorrido propio y desarrollarse profesionalmente lejos del mundo de los medios.

En sus redes sociales, el joven fue mostrando algunas postales de esa etapa. La física y la investigación ocupan actualmente buena parte de su vida, aunque existe un aspecto que continúa conectándolo directamente con su padre y con la historia familiar que ambos compartieron.

La carrera de Pedro Rozín como físico y su vínculo con el CONICET

Pedro Rozín es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su formación aparece registrada en la ficha oficial que posee dentro del sistema del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde también figura su actividad académica. Las fotografías que compartió permiten conocer algo de aquella etapa. Rodeado de amigos y compañeros, aparece cubierto de harina, huevos y otros productos durante el tradicional festejo por su graduación, mientras que en otras imágenes sostiene un marco decorado con su apellido y la palabra “Físico”.

Pedro Rozín es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Otra de las postales resume buena parte de su presente. Pedro posa sonriente frente a un pizarrón repleto de fórmulas mientras lleva puesta una camiseta de Rosario Central, combinando en una misma imagen su elección profesional y una de las grandes pasiones que lo acompañaron desde chico. Su camino académico continuó después de recibirse. Actualmente trabaja dentro del ámbito del CONICET y desarrolla su formación doctoral, enfocada en una rama de la física relacionada con la gravitación, los agujeros negros y la materia oscura.

La convocatoria oficial de becas doctorales de 2025 da a conocer que obtuvo una vacante dentro del área de Física. Su proyecto se titula “Agujeros negros regulares en teorías de gravedad de tipo f(T), y su conexión con la materia oscura” y está dirigido por Franco Luis Fiorini y codirigido por Francisco Diego Mazzitelli. El lugar consignado para desarrollar la investigación es la Gerencia de Física del Centro Atómico Bariloche, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Allí, Pedro se desempeña como estudiante investigador de doctorado del CONICET. Esto significa que atraviesa una etapa de formación doctoral mientras lleva adelante un proyecto de investigación científica, con sede de trabajo en el Centro Atómico Bariloche. De esta manera, la física pasó de ser la carrera universitaria que eligió a convertirse también en el eje de su actividad profesional.

Rosario Central ocupa un lugar especial en la vida de Pedro Rozín (Instagram)

El amor por Rosario Central que Pedro Rozín compartió con Gerardo

Pedro Rozín tampoco escondió nunca su fanatismo por Rosario Central. El club ocupa un lugar tan importante en su vida que incluso apareció en los agradecimientos de su tesis de grado, un espacio habitualmente reservado para las personas y experiencias que acompañaron al estudiante durante la carrera. "Al Club Atlético Rosario Central que, para bien o para mal (generalmente para mal) me permitía disociar de lo académico por, al menos, 90 minutos a la semana. Se destaca que, desde mi inicio en esta carrera, dicho club le ha ganado 9 de los 11 clásicos jugados a los vecinos del parque; hecho fundamental en el estado de ánimo de quien escribe", inmortalizó.

Con el paso del tiempo quedó claro cuál de las dos camisetas terminó eligiendo Pedro. El fanatismo por el Canalla se convirtió en uno de los puntos de encuentro más visibles con su padre, quien hizo pública en numerosas oportunidades su relación con el club rosarino. Ese vínculo también quedó expuesto después de la muerte del conductor, ocurrida en marzo de 2022. Rosario Central estuvo presente durante la despedida de Gerardo Rozín, cuyo féretro fue acompañado por una bandera de la institución, mientras el club también recordó públicamente a uno de sus hinchas más reconocidos.

La dedicatoria a Rosario Central en la Tesis, que Pedro Rozín compartió en su cuenta de Instagram..

Hoy, esa pasión continúa apareciendo en la vida cotidiana de Pedro. En sus fotografías se lo puede ver con diferentes camisetas auriazules y hasta convirtió al club en parte de uno de los momentos más importantes de su trayectoria académica al incluirlo en su tesis. Mientras avanza con su investigación y su formación doctoral en el Centro Atómico Bariloche, Pedro Rozín construye un camino propio dentro de las Ciencias Físicas y el CONICET, sin dejar de lado el amor por Rosario Central que compartió con Gerardo Rozín y que sigue ocupando un lugar central en su vida.