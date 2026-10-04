Eva Bargiela: “Durante el embarazo le prohibí a Gianluca que tome vino y coma sushi. Ahora me debe mil dólares por multas”

La llegada de un hijo reorganiza la vida cotidiana, pero en la casa de Eva Bargiela y Gianluca Simeone la experiencia sumó reglas muy particulares. Durante el streaming Que alguien le avise, la modelo contó cómo vivió la dulce espera de Faustino y sorprendió al equipo al revelar que le cobraba multas en dólares al furbolista cada vez que rompía los acuerdos de convivencia. Lejos de los formalismos, la pareja manejó esta etapa con humor y complicidad. Entre risas, Eva explicó los detalles de este código interno que hoy acumula una cifra considerable en dólares.

Eva Bargiela contó que aplicó multas durante el embarazo

Eva Bargiela: Las reglas de la casa y el control de los antojos

Desde el inicio de la gestación, Eva Bargiela marcó límites claros para transitar el proceso de la manera más unida posible. Sin vueltas, detalló cuáles fueron las restricciones principales que le impuso al deportista durante los nueve meses. “Durante el embarazo le prohibí a Gianluca que tome vino y coma sushi. Ni sushi ni alcohol ni nada”, reveló Bargiela ante las cámaras del ciclo.

La medida buscaba evitar tentaciones en reuniones sociales o salidas con amigos, donde la comida japonesa y las bebidas alcohólicas suelen aparecer con frecuencia. Ante la consulta sobre si se puso estricta con la convivencia, la modelo reconoció entre risas que debió asumir un rol firme: “Iba a ser policía”. La dinámica se transformó en un chiste constante dentro de su círculo íntimo.

Eva Bargiela: Cien dólares por cada infracción

El sistema de sanciones económicas funcionaba de forma directa. Cada vez que el futbolista cedía ante una copa o un plato prohibido, la penalización se aplicaba sin excepciones. “Si se juntaban con amigos, ponele, y había un barquito de sushi, bueno, multa. Eran cien dólares de multa”, explicó la modelo, entre risas, sobre las reglas del juego. Además, aclaró que las faltas se duplicaban según la magnitud del desliz: “Si eran dos copas de vino era también una multa doble”. El seguimiento de las salidas nocturnas y las cenas grupales se convirtió en un tema recurrente, donde Gianluca sumaba infracciones de manera sistemática.

Gianluca Simeone, Faustino y Eva Bargiela

El balance final de las faltas cometidas a lo largo de los nueve meses dejó un saldo económico importante que hoy sirve para bromas en público. “No la paró de pifiar en nueve meses”, resumió la modelo sobre la constancia con la que su pareja infringía el pacto. Para cerrar el tema y dejar en evidencia al deportista, Eva Bargiela remató con una sonrisa: “El pozo era de mil dólares, nunca me la pagó. O sea, quiero decir acá que me debe”.