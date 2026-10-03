Las Trillizas de Oro a sus 66 años: “La gente piensa que somos más trillizas de lo que realmente somos. Tenemos nuestra vida”

El paso del tiempo suele ser un tema complicado para muchas figuras del espectáculo, pero no para María Eugenia, María Emilia y María Laura Fernández Rousse. Instaladas en la memoria colectiva de los argentinos, las Trillizas de Oro conversaron a fondo con La Nación sobre su presente a los 66 años, la dinámica familiar que construyeron a lo largo de seis décadas y los recuerdos de una trayectoria artística que comenzó cuando eran apenas unas adolescentes. Lejos de pensar en retirarse, continúan activas, disfrutan de su rol de abuelas y reflexionan con naturalidad sobre los mitos y verdades de haber vivido siempre juntas, aunque con matices propios.

Las Trillizas de Oro y una vida llena de anécdotas

Las Trillizas de Oro: Una complicidad intacta y los límites de la exposición

Desde sus primeros pasos en la televisión y los escenarios de la mano de figuras como Carlitos Balá hasta sus proyectos actuales vinculados a las nuevas tecnologías, las Trillizas de Oro mantuvieron una sincronía que pocas veces se ve en el medio. Sin embargo, aclaran que la individualidad siempre existió detrás de la pantalla y que cada una formó su propio camino personal y familiar.

La Trillizas de Oro en "El club de Mickey"

Durante la charla, abordaron cómo atravesaron los años de crianza de sus hijos mientras acompañaban a sus maridos polistas por el mundo, en una rutina nómade que las obligaba a adaptarse a distintos países. “La gente piensa que somos más trillizas de lo que realmente somos. Tenemos nuestra vida”. Ese equilibrio entre el trabajo combo laboral y rutina diaria funcionó como la clave para sostener el vínculo sin saturarse.

Las Trillizas de Oro: La predilección de Julio Iglesias y la propuesta de Playboy

El recorrido por el pasado de las Trillizas de Oro también trajo a la memoria momentos insólitos de su juventud, como cuando el representante de Julio Iglesias les acercó una propuesta para formar parte de una producción fotográfica para Playboy. Lejos de concretarse, la iniciativa no prosperó por decisión de su padre. Según contaron, el representante del célebre cantante le preguntó a su padre, le dijo que iban a pagar mucho dinero y que el fotógrafo era prestigioso. A pesar de todo su padre se negó.

Las Trillizas de Oro junto a Julio Iglesias

También recordaron el vínculo cercano que mantuvieron con el intérprete español Julio Iglesias cuando las convocó para acompañarlo en sus giras a los 17 años. Entre risas, confirmaron un dato que circulaba como leyenda urbana: “¡Sí, Laura era la preferida! No es un mito”, detallaron sobre la predilección del artista por María Laura, quien destacaba por su precisión a la hora de los nombres y los saludos.

Las Trillizas de Oro, el paso de los años y el valor de la naturalidad

Disfrutando de sus nietos y de proyectos como el emprendimiento de fragancias, ahora suman un nuevo desafío: Trixi Pop, la versión animada y de estética moderna / K-pop en la que se transforman Las Trillizas de Oro dentro de este universo. El programa se llama Las Trillizas de Oro y el libro mágico (transmitido por Babbut TV). La historia muestra a las hermanas abriendo un libro mágico que las lleva a mundos fantásticos donde ayudan a resolver problemas de los niños (como miedos o desconfianza) a través de sus canciones reversionadas.

Las hermanas miran el paso del tiempo sin dramatismos y no se harían cirugías estéticas. Con la complicidad que las caracteriza, aseguran que la clave pasa por reírse de uno mismo y aceptar las etapas de la vida con liviandad.

Las Trillizas de Oro están abocadas a su emprendimiento de perfumes y sus reversiones en plataformas digitales

Entre reuniones familiares multitudinarias que juntan a más de cincuenta personas en fechas especiales y las ganas constantes de encarar nuevos desafíos artísticos sin perder la frescura, las Trillizas de Oro demuestran que su vigencia se sostiene en la genuinidad con la que abrazan este momento de sus vidas.