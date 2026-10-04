¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de octubre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de octubre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te encuentra con ganas de bajar un cambio y disfrutar más de las cosas simples. Es un buen momento para ordenar tus ideas y dejar de darle vueltas a una situación que ya te demostró todo lo que necesitabas saber. En el amor, una charla sincera puede acercarte mucho a alguien especial. Si estás soltero, no descartes una propuesta inesperada.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a necesitar tranquilidad y rodearte de personas que te hagan sentir bien. El día invita a disfrutar de una comida rica, una salida o simplemente de un momento de descanso en casa. En lo sentimental, evitá encerrarte en tus propias ideas y escuchá también lo que tiene para decir la otra persona. Una buena noticia puede mejorar tu ánimo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a estar a mil, incluso en un domingo. Tenés varios proyectos dando vueltas y quizás te cueste desconectarte de tus responsabilidades. Tratá de reservar un rato para vos. En el amor, una conversación puede aclarar una duda que venías arrastrando. También puede aparecer un mensaje que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El domingo te invita a conectar con tus emociones y con aquellas personas que realmente son importantes para vos. Vas a estar más sensible de lo habitual, pero eso también te permitirá disfrutar con mayor intensidad de los pequeños momentos. En el amor, puede haber una demostración de cariño que te haga sentir muy acompañado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de hacer algo diferente y salir de la rutina. Si aparece una invitación, no la descartes de entrada: puede convertirse en un plan mucho más divertido de lo que imaginabas. En el amor, vas a estar magnético y con mucha seguridad. Para quienes están en pareja, es una buena jornada para compartir una actividad juntos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Después de una semana intensa, necesitás descansar y recuperar energías. No te cargues con problemas ajenos ni sientas que tenés que resolver todo hoy. En el plano sentimental, una charla pendiente puede darse de manera mucho más tranquila de lo que esperabas. Escuchar será tan importante como hablar.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio que tanto buscás puede aparecer cuando dejes de intentar tener todo bajo control. El domingo es ideal para disfrutar de tus vínculos y hacer algo que te dé placer. En el amor, una persona puede sorprenderte con un gesto que demuestre cuánto le importás. Si estás solo, prestá atención a alguien de tu entorno.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Vas a estar muy perceptivo y difícilmente se te escape algún detalle. Esa intuición puede ayudarte a entender qué está pasando realmente con una persona cercana. En el amor, evitá sacar conclusiones apresuradas. Si estás en pareja, una conversación profunda puede fortalecer el vínculo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El espíritu aventurero vuelve a hacerse presente. Vas a tener ganas de salir, conocer lugares nuevos o simplemente improvisar un plan distinto. No hace falta organizar todo con anticipación para pasarla bien. En el amor, una propuesta espontánea puede darle un giro entretenido al domingo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Aunque tengas varias obligaciones pendientes, el domingo pide que aflojes un poco. No todo tiene que ser productividad. Permitite descansar y disfrutar sin sentir culpa. En el amor, alguien puede acercarse buscando tu atención. Si estás en pareja, compartir tiempo de calidad va a ser más importante que cualquier regalo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Vas a sentir la necesidad de hacer las cosas a tu manera y escapar un poco de las expectativas de los demás. Es un buen día para dedicarte a un hobby, retomar una actividad que habías dejado de lado o simplemente hacer algo que te entusiasme. En el amor, una conversación inesperada puede abrir una nueva posibilidad.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad va a estar a flor de piel y vas a percibir con facilidad el estado de ánimo de quienes te rodean. No absorbas problemas que no te corresponden. El domingo es ideal para descansar, escuchar música, mirar una película o compartir un momento tranquilo. En el amor, una muestra de afecto puede renovar tus ilusiones.