Miguel Ángel Solá a sus 74 años: “No estoy en paz con mi paternidad. Todo fue cortado y dejaron de amarme”

La trayectoria de Miguel Ángel Solá abarcó incontables éxitos en el cine, el teatro y la televisión, consolidándolo como una de las figuras más respetadas del espectáculo nacional. Sin embargo, detrás de la solidez de su carrera artística, el actor transita una etapa de profunda introspección marcada por las ausencias y los afectos que ya no están. Durante una íntima entrevista brindada a Infobae, el intérprete repasó su historia de vida con franqueza, sin filtros y con la sensibilidad a flor de piel que lo caracterizó.

Miguel Ángel Solá abrió su corazón sobre su divorcio y la relación con sus hijas

A los 74 años, el artista abrió su corazón para hablar de aquello que dolió, de los mandatos familiares que guiaron sus pasos y de una ruptura que transformó por completo su vida. A lo largo de la conversación con el medio, reflexionó sobre el peso del pasado, los años creativos que se fueron y la reconstrucción de sus vínculos más cercanos.

Miguel Ángel Solá: La rutina como gloria y el golpe de la separación

Durante muchos años, la vida de Miguel Ángel Solá se estructuró alrededor de valores tradicionales y del esfuerzo diario. El actor recordó esa etapa con nostalgia y definió aquella cotidianidad como un pilar fundamental de su bienestar. En su hogar, la felicidad se medía en acciones concretas y en la satisfacción de cumplir con el rol de proveedor y padre presente. “Yo estaba muy bien, estaba muy feliz, trabajaba y llevaba el dinero a mi casa, todas las cosas que aprendí, qué sé yo. No sé cómo debe ser un ser humano, pero a mí me gustó esa manera que me enseñaron mis padres”, relató el actor al recordar sus años junto a Blanca Oteiza, la madre de sus hijas, con quien compartió diecisiete años de relación.

Para Solá, esa dinámica familiar representaba un espacio de plenitud absoluta. “Para mí era una gloria llevar el pan a mi casa y ganarlo haciendo como yo quería, y ver crecer a mis hijas y saber que una parte de ellas eran muy felices y que yo les daba todo lo que estaba en mi mano darles”, expresó con absoluta transparencia. No obstante, el final de aquel vínculo llegó acompañado de un quiebre abrupto que descolocó al artista. “Me tuve que ir y ahí se cortó, digamos, un poco, se fue cortando la relación”, detalló sobre el distanciamiento que alteró el rumbo de su familia.

Sobre los escenarios en la obra "Por el placer de volver a verla"

Miguel Ángel Solá: El dolor de la pérdida y la deuda consigo mismo

La separación no solo modificó la convivencia en el interior de su hogar, sino que sumió a Miguel Ángel Solá en una profunda crisis emocional de la que le costó mucho tiempo salir. El sufrimiento era constante y las visitas a sus hijas se volvían situaciones de extrema angustia. “Yo me deprimí mucho, porque yo sufría mucho y no podía evitarlo y cada vez que las veía me moría de llanto”, confesó sobre aquellos momentos oscuros.

Con el paso de los años, la perspectiva sobre los acontecimientos cambió, permitiéndole entender mejor el alcance de lo sucedido. Al evaluar ese proceso, el actor reconoció que arrastraba un peso interno importante. Ante la consulta sobre qué se debía a sí mismo, su respuesta fue directa y melancólica: “Muchos años de vida que estuve muy perdido”. A eso le sumó el impacto de los años dedicados a sanar sus heridas anímicas: “La vida es así, tanto los accidentes como las cosas que me fueron quizás quitando importancia como hombre o como, porque mucho tiempo dedicado a curarme también lo necesitaba. Entonces, no sé, me debo esos años que además eran años muy creativos míos, y no, se me cortaron, se me fueron yendo”.

Miguel Ángel Solá a corazón abierto

Miguel Ángel Solá: Los matices de lazos rotos y reencuentros

El vínculo laboral y de pareja que supo construir con su exmujer funcionaba como una sociedad perfecta, tanto en la vida como en los escenarios, un proyecto conjunto que parecía indestructible. Sin embargo, el desenlace afectó los cimientos de la confianza y repercutió de forma diversa en el vínculo con sus hijas.

Mientras que con su hija María logró recomponer la relación y mantener un trato afectuoso, la historia familiar dejó marcas complejas y distancias difíciles de sortear. Al abordar esta disparidad, el actor prefirió la honestidad: “Con María sí, muchísimo, con cariño”. Al indagar sobre lo que todavía faltaba por sanar en el plano de la paternidad con Cayetana, el artista optó por la mesura y concluyó con total franqueza: “No hay diálogo ¿Qué falta ahí? No sé, no tengo la menor idea”. Así Miguel Ángel Solá, entre la melancolía de los recuerdos y la templanza que da el tiempo, dejó ver que las grandes pasiones y los dolores más profundos conviven en silencio.