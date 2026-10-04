lunes 05 de octubre del 2026
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Florencia Raggi vivió una tarde con los hijos de Juana Repetto: “Me gusta sentirme abuela”

La actriz y pareja de Nicolás Repetto compartió una salida muy divertida junto a Toribio y Belisario. El tierno intercambio en las redes sociales conmovió a todos los seguidores.

Florencia Raggi
Florencia Raggi | Instagram

Las redes sociales muestran a veces escenas de la vida cotidiana que sorprenden por su simpleza y calidez. En las últimas horas, Florencia Raggi subió una imagen a su cuenta de Instagram que rápidamente capturó la atención de sus seguidores. En la postal se ve a Toribio y Belisiario, los dos hijos mayores de Juana Repetto, arriba de los clásicos autitos chocadores en un centro de entretenimientos, disfrutando de un momento de pura diversión y adrenalina infantil.

Florencia Raggi
Florencia Raggi mostró en sus redes sociales su rol de abuela

Florencia Raggi: Una tarde de juegos y risas compartidas

La salida tuvo como protagonistas principales a Toribio y Belisario, los hijos de Juana Repetto. Florencia Raggi, pareja de Nicolás Repetto, los acompañó a dar una vuelta y se sumó al clima festivo de la tarde. La fotografía reflejó un momento de absoluta complicidad y relax.

Florencia Raggi
El emotivo posteo de Florencia Raggi mostrando a Toribio y Belisiario, hijos de Juana Repetto, y el divertido ida y vuelta

Para acompañar la publicación, la actriz eligió una frase muy sincera y directa: "Me gusta sentirme abuela...", y arrobó directamente a Juana. Esa definición dejó ver el vínculo afectivo y cercano que mantiene con los chicos en el día a día, priorizando los pequeños grandes momentos compartidos por encima de cualquier rol formal. La naturalidad con la que se mostró recibió miles de reacciones y comentarios positivos en cuestión de minutos.

El mensaje de Juana Repetto y la buena onda familiar

La respuesta por parte de la familia no tardó en llegar. Juana Repetto vio el posteo y le dejó un comentario público que enterneció por completo a los usuarios. "¡Muero de amor! La abuela más cool ever", escribió Juana, acompañada de emojis de corazones y manos festejando. Ese intercambio transparente y afectuoso dejó en evidencia la excelente relación que existe entre ellas y el clima de armonía que reina en el entorno familiar.

Florencia Raggi
Florencia Raggi y Nicolás Repetto - padre de Juana - están en pareja hace 31 años

Entre risas, juegos y el respaldo de su historia junto a Nicolás Repetto, Florencia Raggi demuestra que lo más valioso pasa por estos ratos de complicidad. Una tarde simple que se transformó en un hermoso recuerdo familiar.

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