La nueva vida de Verónica Varano a los 60 años, retirada de la televisión: psicología, trabajo como instructora y aire libre

El paso del tiempo trae consigo cambios profundos y elecciones genuinas. Lejos de los estudios de televisión y las luces de los sets que marcaron gran parte de su recorrido, Verónica Varano encontró en la psicología, el movimiento y la naturaleza un nuevo motor cotidiano, consolidando un presente de perfil bajo y enfocado en el bienestar integral.

Verónica Varano se presenta como licenciada en psicología e instructora matriculada

Verónica Varano: Un perfil digital que redefine su identidad

Si uno ingresa hoy a la cuenta de Instagram de Verónica Varano, el contraste con el pasado resulta inmediato y contundente. Aquella cara frecuente de las tiras televisivas, las tapas de revistas y los ciclos de entretenimiento dejó atrás las etiquetas tradicionales. Ya no figuran allí los títulos de actriz, modelo o conductora que la acompañaron durante décadas.

En su biografía virtual se define de manera directa y actual: licenciada en psicología e instructora matriculada. Esa transformación digital refleja una decisión interna muy clara. La pantalla chica quedó en pausa, y el foco pasó a instalarse en la salud mental, el contacto directo con la comunidad y las propuestas orientadas al cuidado personal.

Verónica Varano: El auge del yoga facial y el yoga fusión en su rutina

Dentro de esta nueva etapa orientada al bienestar, las prácticas corporales ganaron un espacio central en su día a día. A través de sus redes sociales, comparte de manera habitual propuestas de yoga facial y clases de yoga fusión, una disciplina que combina lo mejor del yoga tradicional con elementos de pilates para conectar cuerpo y mente.

Estas clases online y abiertas buscan fortalecer el cuerpo, relajar tensiones y mejorar la salud cotidiana mediante movimientos fluidos. En el caso del yoga facial, propone conectar con el rostro a través de ejercicios específicos y el uso de aceites esenciales, demostrando que el cuidado estético y la salud van de la mano del equilibrio emocional.

Verónica Varano muestra sus ejercicios en Instagram

Verónica Varano: Psicología, simpleza y un presente en plena armonía

El cambio de rumbo comenzó a gestarse en plena pandemia, un momento en el que aprovechó el parate obligatorio para finalizar sus estudios universitarios y obtener el título de psicóloga. Hoy en día, divide su agenda entre la difusión de hábitos saludables y sus clases orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

A los 60 años, Verónica Varano demuestra que la verdadera reinvención pasa por escuchar los propios deseos, cambiar el rumbo sin temor y apostar a una vida cotidiana donde la salud mental y la simpleza ocupan el primer lugar.