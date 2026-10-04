El presente de Tadeo, el hijo de Julián Weich que pinta casas y vive de los paseos en bicicleta

Tadeo es el segundo hijo varón de Julián Weich, fruto de su relación con Valeria Wainer, su primera esposa. Al igual que sus hermanos Iara, Jerónimo -conocido como Momo- y Tomás, el joven de 27 años eligió un camino alejado de los medios de comunicación y construyó su propia vida lejos de los medios. Actualmente está radicado en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, donde realiza distintas actividades vinculadas al ecoturismo y también se desempeña en el rubro gastronómico y como chofer de una aplicación, llevando adelante un perfil laboral polifacético.

Así es la vida de Tadeo, el hijo de Julián Weich

Este primer fin de semana de octubre, Julián Weich compartió en sus redes sociales una postal de su hijo Tadeo que despertó el interés de sus más de 291 mil seguidores. En las imágenes se puede ver al joven pintando un departamento en San Carlos de Bariloche, uno de los destinos turísticos más convocantes de la Patagonia. La escena permitió conocer una faceta laboral poco conocida del hijo del conductor, quien eligió construir su propio camino sin seguir los pasos de su papá en el mundo del espectáculo.

Tadeo, el hijo de Julián Weich junto a su papá | Instagram

A través de sus historias de Instagram, el presentador reposteó una imagen en la que se promocionaba su trabajo: “¿Querés renovar tu casa antes del verano? Pintá con Tadeito. Presupuestos por MD”. La publicación llamó la atención de sus seguidores y permitió descubrir una de las distintas actividades que realiza en la ciudad rionegrina, donde combina trabajos vinculados al ecoturismo con otras experiencias laborales en el rubro gastronómico y como chofer de una aplicación.

El oficio de Tadeo, el hijo de Julián Weich | Instagram

En distintas entrevistas, el propio Julián habló sobre la personalidad de sus hijos y, al referirse a Tadeo, destacó justamente esa particular combinación de intereses y formas de vida. En diálogo con Choco en Taper, sostuvo: “Él es mitad y mitad, porque puede vivir como hippie, pero le gusta la manzanita, le gusta el lujo”. Además, contó que su hijo puede incluso “dormir adentro de un coche en el medio de la montaña”, una imagen que sintetiza esa curiosa mezcla entre una vida sencilla y aventurera, pero también el gusto por ciertas comodidades.

Las profesiones de Tadeo, el hijo de Julián Weich que le permiten adoptar un perfil versátil

De acuerdo con lo que se anuncia en el perfil de Instagram de Tadeo y en línea con lo que contó Julián Weich, el joven se desempeña como profesor de esquí, buceo, escalada y actividades al aire libre. Además, se define como viajero y muestra una marcada disposición para realizar distintos trabajos según la temporada, una característica que refleja su espíritu inquieto y su capacidad para adaptarse a diferentes actividades y propuestas laborales.

Tadeo, el hijo de Julián Weich | Instagram

En su biografía de Instagram también se destaca su vínculo con el ecoturismo, ya que realiza visitas guiadas en bicicletas eléctricas e-bikes de alta gama. La misma trata de una propuesta pensada para recorrer distintos paisajes de la Patagonia con libertad y confort, a través de experiencias cuidadosamente diseñadas para quienes buscan conocer la naturaleza de una manera diferente.

Además de su trabajo como instructor y de su vínculo con los deportes de aventura, también se desempeñó en otros oficios para sostener su estilo de vida. Según contó su papá, trabajó como mozo y también como chofer de una aplicación de viajes, actividades que realizaba de acuerdo con las oportunidades laborales que surgían, mostrando se capacidad de adaptación a las demandas y las necesidades del momento.

En ese espíritu aventurero, Tadeo también comparte algunas características con su hermano Momo Weich quien al igual que él tiene una fuerte conexión con la naturaleza, disfruta de los viajes y el contacto con los paisajes al aire libre. Esa pasión por explorar distintos lugares y desarrollar actividades vinculadas con la naturaleza parece ser un rasgo que los hermanos tienen en común. Además, heredó de su papá uno de sus rasgos físicos más característicos: los rulos, que se convirtieron en una de las marcas de identidad de ambos.

Tadeo, el hijo de Julián Weich vive en la Patagonia | Instagram

Cabe destacar que, Tadeo Weich también encontró en los viajes otra de sus grandes pasiones y recorrió distintos destinos alrededor del mundo. Viajó junto a su mamá Valeria Wainer a Marruecos, conoció el emblemático Coliseo y disfrutó de las costas del Mediterráneo. También recorrió con amigos a Alaska, donde, pese a que la aerolínea le perdió las valijas, pudo cumplir uno de sus grandes sueños: ser testigo de la aurora boreal en medio de un paisaje de frío extremo, con temperaturas que llegaron a los -32 grados. Entre sus destinos también aparecen Okinawa y Brasil, experiencias que reflejan su espíritu viajero y su interés por conocer nuevos lugares y culturas.

Tadeo, el hijo de Julián Weich

Con 27 años, Tadeo, el hijo de Julián Weich, tiene claro qué cosas disfruta: enseñar buceo y esquí, viajar, practicar deportes y pasar tiempo en la montaña y en la naturaleza. Esa combinación también explica por qué eligió Bariloche como lugar para vivir y por qué sus viajes suelen tener a la aventura como denominador común. Entre una temporada y otra, sigue sumando destinos y experiencias a una vida que, por ahora, transcurre entre los diversos oficios que fue construyendo a lo largo de estos años que lo llevaron a crear un perfil tan versátil como polifacético.