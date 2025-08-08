¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 8 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Hoy te vas a sentir con mucha energía para encarar lo que tengas pendiente. Cuidado con discutir por pavadas, porque podés perder la paciencia más rápido de lo normal. Buen momento para moverte y hacer ejercicio.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Vas a tener que poner en orden algunos temas económicos. No te dejes tentar por compras innecesarias. Una conversación con alguien cercano puede darte una buena idea para un proyecto futuro.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
El día te invita a hablar, pero también a escuchar. Vas a recibir una noticia que te va a dejar pensando. Ideal para organizar salidas con amigos o cerrar un acuerdo que venías negociando.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
La nostalgia puede aparecer, pero no te quedes pegado al pasado. Un gesto de cariño de alguien que querés te va a levantar el ánimo. Buena jornada para ocuparte de tu casa y tu bienestar.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Tu carisma va a estar al máximo y vas a llamar la atención sin proponértelo. Excelente día para presentarte a entrevistas, mostrar tu trabajo o encarar algo nuevo. Cuidado con la impulsividad en el amor.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Vas a estar más detallista que nunca y eso te puede ayudar en el trabajo. No te exijas tanto: a veces lo “suficientemente bien” es más que suficiente. Un rato de ocio te va a venir bárbaro.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Hoy la armonía con la gente va a ser clave. Un encuentro social puede traerte una propuesta inesperada. En el amor, es un buen momento para dejarte llevar y no analizar tanto.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Vas a sentir que la intuición está a flor de piel. Aprovechala para tomar decisiones importantes. No te guardes lo que sentís, pero buscá el momento justo para decirlo.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
La rutina puede aburrirte, así que buscá algo nuevo para hacer. Un llamado o mensaje va a cambiar tus planes para bien. Buen día para actividades al aire libre o viajes cortos.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Hoy vas a estar más enfocado en tu trabajo o metas. Puede surgir una oportunidad que estabas esperando. En lo afectivo, un gesto sincero de tu parte puede fortalecer un vínculo.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
La creatividad va a estar en su punto más alto. Usala para resolver problemas o para avanzar en algo que te apasiona. En lo personal, alguien puede sorprenderte con una confesión.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
La sensibilidad va a estar intensa, así que tratá de no tomarte todo tan a pecho. Un momento tranquilo a solas puede ayudarte a ordenar ideas y emociones. Cuidá tu descanso.