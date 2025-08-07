La China Ansa ha sabido posicionarse como una reconocida conductora y figura del espectáculo y día a día se gana el corazón de sus fans. Desde el comienzo de su trayectoria profesional, ha compartido con sus seguidores cómo fueron los momentos más duros de su vida, en los que vivió en la calle, hasta la época de felicidad y plenitud que está transitando junto a su familia y su carrera en ascenso. En esta ocasión, no dejó pasar la oportunidad de compartir en sus redes un mensaje sobre la maternidad.

El potente descargo de la China Ansa sobre la maternidad: “Tuve una noche pésima”

La China Ansa suele mostrar su rutina de entrenamiento, sus momentos familiares junto a su hija y su esposo y cómo se va desarrollando su embarazo y el bebé en camino. Tal es así que al salir del gimnasio, realizó un simpático descargo, pero no por eso menos cierto, en sus redes sociales dirigido a sus compañeros de entrenamiento.

Respecto a cómo es entrenar mientras cursa el último trimestre de su embarazo dijo: “Tengo mucho menos aire en este tercer trimestre, ¿estamos de acuerdo? El bebé ocupa toda la capacidad pulmonar, no puedo dosificar bien el aire, entonces hago más pausas, me canso más rápido, respiro peor. Pero bueno le pongo voluntad”.

Además, agregó cómo está transitando su hija mayor los cambios familiares, la mudanza y los últimos meses del embarazo: "Tuve una noche pésima, India está atravesando una crisis, yo no sé si es la mudanza, el bebé que viene en camino (...) si es porque está haciendo una adaptación en el jardín con la doble jornada antes de la llegada del bebé”.

Sobre la etapa que está transitando su hija de dos años, expresó: “Lo cierto es que algunos dicen que es la crisis de los 2 años (...) Solo grita mamá, mamita querida, vení a dormir acá y así toda la noche… Y mamita querida no se puede ir de la habitación, solo quiere estar con la mamá, con lo cual no puede dormir ni mamita, ni papito porque escucha los gritos, ni ella”.

Con la típica sinceridad que la caracteriza, la China Ansa volvió a abrir las puertas de su intimidad para compartir cómo vive esta etapa de cambios. Lejos de idealizar la maternidad, sus historias cuentan de manera cercana cómo son los desafíos cotidianos que implica criar, gestar y sostener, al mismo tiempo que continúa firme con su carrera en el mundo del espectáculo.

