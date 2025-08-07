Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, mostró por primera vez su pancita de embarazada, a pocas semanas de anunciar la noticia, en una publicación que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Con una imagen íntima y natural, la influencer dejó ver cómo transita esta nueva etapa junto al futbolista.

Emilia Ferrero

En su cuenta de Instagram posteó una historia donde se la puede ver en el living de la casa que comparte con el jugador junto a su perrito, Tarzán. En la imagen se la puede ver posando con un top deportivo y una calza corta en color celeste pastel. Aunque el look es sencillo y relajado, el detalle que más llamó la atención fue el crecimiento visible de su pancita de embarazada.

La noticia de la llegada del nuevo integrante fue anunciada semanas atrás con un posteo conjunto entre Julián Álvarez y Emilia Ferro, donde ambos compartieron tres fotos: una junto al perro, otra mostrando el test positivo y una tercera con la primera ecografía. “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino”, escribieron en tono futbolero, acompañando el mensaje con: “¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo”.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez

Por otro lado, la revelación del sexo del bebé se organizó con una producción especial que incluyó a los seres queridos de ambos, luciendo camisetas en celeste y rosado. El video rápidamente se volvió viral y muestra al campeón del mundo pateando un penal en una cancha improvisada. Al convertir el gol, una nube de humo celeste se eleva detrás del arco, confirmando que esperan un niño. “Un arañita”, escribieron en sus redes sociales.

Según trascendió, a pesar de que Emilia Ferro y Julián Álvarez viven en España, la grabación se realizó en Calchín, el pueblo natal del jugador del Atlético de Madrid en Córdoba, y contó con la participación de abuelos, tíos y primos, marcando la gran unión que existe en la familia. La pareja, que se conoció en su adolescencia y mantiene una relación desde 2017, eligió compartir esta etapa con sus seguidores.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez

VDV