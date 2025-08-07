Antonela Roccuzzo: “Me gusta sentirme bien y segura con lo que uso”

Antonela Roccuzzo compartió con seguridad una idea clara sobre cómo el vestir influye en su día a día. Su forma de entender la moda se resume en una frase que conecta con quienes buscan comodidad, seguridad y una estética que fluye con lo cotidiano. La influencer dejó en claro que en su estilo prioriza el bienestar sin perder autenticidad.

Antonela Roccuzzo impactó con una frase que refleja su forma de vivir la moda

Antonela Roccuzzo expresó con convicción su visión sobre el impacto que tiene la ropa en su rutina diaria. Su estilo refleja una elección consciente, donde sentirse cómoda y segura es tan importante como mantener una estética simple y genuina. Con una frase que sintetiza su mirada, la influencer reafirmó que el bienestar es parte esencial de su forma de vestir.

En una nueva campaña global, esta vez como imagen de Soft Lux, la nueva cápsula de Adidas Sportswear, la modelo dejó en claro su forma de vivir sus looks. En un contexto donde la moda se adapta al ritmo cotidiano, la empresaria es referente del estilo effortless, encarnando el espíritu de una colección que está pensada para quienes priorizan sentirse bien sin resignar estética.

“Para mí, la comodidad es clave. Me gusta sentirme bien y segura con lo que uso en mi día a día”, expresó Antonela Roccuzzo en el marco del lanzamiento. Su frase resume el enfoque de la marca con una línea que combina tejidos ultrasuaves, siluetas envolventes y una paleta de colores minimalista. La propuesta está diseñada para acompañar desde un café por la mañana hasta una jornada intensa.

En la misma línea, la campaña de Adidas, que ya circula en plataformas digitales y tiendas seleccionadas, presenta conjuntos monocromáticos en tonos neutros y vibrantes, destacando el Blue Fusion como tono principal. Las prendas incluyen shorts, buzos livianos y piezas pensadas para el movimiento, con un diseño clásico que se adapta a la perfección entre lo deportivo y lo urbano.

Cabe destacar que Antonela Roccuzzo, en los últimos años, se convirtió en una figura clave del lifestyle contemporáneo. Su presencia constante en las redes refuerza el vínculo entre moda, bienestar y autenticidad; su estilo refleja una generación que busca sentirse cómoda, segura y fiel a sí misma.

El mensaje de la modelo, sencillo y directo, conecta con una tendencia que crece: vestir para sentirse bien. En tiempos donde la cotidianeidad exige flexibilidad, las marcas responden con propuestas que acompañan sin incomodar. El Soft Lux de Adidas se inscribe en ese movimiento, con una estética relajada y materiales que se basan en el confort.

