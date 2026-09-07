¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 7 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 7 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes arranca con energía y ganas de ir para adelante. En el trabajo, vas a sentir que es momento de tomar la iniciativa y dejar de darle tantas vueltas a una decisión. En el amor, una charla sincera puede ayudarte a aclarar una situación que venía generando dudas. Cuidá los impulsos y tratá de no querer resolver todo de golpe.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Un comienzo de semana ideal para poner los pies sobre la tierra y ordenar prioridades. Puede aparecer una propuesta laboral o económica que te haga pensar dos veces antes de aceptar. En el plano sentimental, alguien cercano va a necesitar más atención de tu parte. No te guardes lo que sentís: hablar a tiempo puede evitar un malentendido.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a tener la cabeza a mil y varias cuestiones para resolver al mismo tiempo. La clave del día estará en organizarte y no dispersarte. Una conversación pendiente puede finalmente darse y dejarte mucho más tranquilo. En el amor, hay señales de acercamiento y una posibilidad de recuperar cierta complicidad que parecía perdida.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El lunes te encuentra más sensible de lo habitual, pero también con una intuición muy afinada. Prestale atención a eso que venís sintiendo, especialmente frente a una decisión personal. En el trabajo, evitá hacerte cargo de problemas que no te corresponden. En el amor, un gesto inesperado puede cambiarte el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu confianza va a ser tu mejor aliada durante esta jornada. Es un buen momento para mostrar lo que sabés hacer y defender tus ideas sin necesidad de entrar en discusiones. En cuestiones de pareja, alguien puede reclamarte un poco más de atención. Si estás soltero, una persona que ya conocés podría sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Después de varios días de darle vueltas a un asunto, vas a empezar a encontrar una salida. El lunes favorece la organización, los trámites y todo aquello que necesite paciencia y constancia. En el amor, no analices cada palabra o gesto del otro: a veces las cosas son más simples de lo que parecen.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio va a ser fundamental para atravesar este lunes. Podés encontrarte en medio de una situación en la que dos personas esperan que tomes partido, pero no hace falta que te metas donde no corresponde. En el amor, una conversación puede marcar un antes y un después. Escuchá tanto como hablás.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay algo que venís postergando y el comienzo de la semana te va a empujar a enfrentarlo. Puede ser una decisión laboral, económica o personal. No tengas miedo de cerrar una etapa si sentís que ya cumplió su ciclo. En el amor, la intensidad estará a flor de piel: evitá los celos y apostá por la confianza.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El lunes trae movimiento y ganas de cambiar la rutina. Una noticia o propuesta puede abrirte una puerta interesante, aunque todavía no tengas todo definido. En el amor, vas a necesitar un poco más de libertad y espacio personal. Si estás en pareja, explicá lo que necesitás en lugar de tomar distancia sin dar explicaciones.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La semana comienza con responsabilidades, pero también con la posibilidad de avanzar en algo que te importa mucho. Un esfuerzo que venís haciendo empieza a mostrar resultados. En lo económico, conviene ser prudente y evitar gastos innecesarios. En el amor, una persona puede demostrarte con hechos algo que necesitabas escuchar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Vas a sentir la necesidad de salir de la rutina y hacer las cosas de una manera diferente. El lunes puede traer una idea inesperada que, si la desarrollás, termine convirtiéndose en una oportunidad. En el amor, no te cierres por miedo a repetir viejas historias. Hay vínculos que merecen una segunda mirada.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad estará especialmente presente durante este lunes. Vas a captar detalles que otros pasan por alto y eso puede ayudarte a tomar una decisión. En el trabajo, no permitas que las dudas ajenas te hagan desconfiar de tus capacidades. En el amor, un mensaje o encuentro puede devolverte ilusión.