Horóscopo de hoy 4 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te encuentra con mucha iniciativa y ganas de resolver asuntos que venían demorados. En lo laboral, una conversación puede destrabar una situación importante. En el amor, evitá sacar conclusiones antes de escuchar al otro.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás bajar un poco el ritmo y ordenar prioridades. Una cuestión económica puede requerir más atención de la prevista, aunque también aparece una oportunidad interesante. En los vínculos, alguien podría sorprenderte con una actitud inesperada.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa. Es un buen día para reuniones, acuerdos y conversaciones pendientes. En lo sentimental, una confesión o mensaje puede cambiar la manera en que venías interpretando una relación.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Algo que te preocupaba empieza a encontrar su cauce. Vas a sentir mayor claridad para decidir qué querés conservar y qué necesitás dejar atrás. En el amor, buscá hechos concretos antes que promesas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu presencia no pasará inadvertida y podrías recibir un reconocimiento que estabas esperando. Es una jornada favorable para mostrar tus ideas y tomar la iniciativa. En lo afectivo, cuidado con querer tener siempre la última palabra.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La energía estará de tu lado para ordenar, planificar y avanzar con objetivos personales. Algo que parecía complicado empieza a simplificarse. En el amor, una charla sincera puede darte la tranquilidad que necesitabas.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una propuesta inesperada puede modificar tus planes para los próximos días. No la descartes rápidamente: podría esconder una oportunidad. En los vínculos, será importante poner límites sin sentir culpa por hacerlo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará particularmente afinada y te permitirá detectar aquello que otros no están diciendo. En el trabajo, mantené cierta información en reserva hasta tener todo confirmado. En el amor, aumenta la intensidad y también la posibilidad de reencuentros.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de cambiar de aire serán protagonistas. Puede surgir un viaje, una salida o un proyecto diferente que vuelva a entusiasmarte. En el plano sentimental, alguien podría animarse a dar un paso que venía postergando.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Una responsabilidad importante demandará concentración, pero los resultados pueden superar tus expectativas. También será un buen momento para revisar gastos y proyectos económicos. En el amor, tratá de no llevar las preocupaciones laborales a casa.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El viernes llega con novedades y movimientos inesperados. Una persona de tu entorno puede acercarte una propuesta o información muy útil. En cuestiones del corazón, animate a expresar lo que sentís sin intentar controlar la respuesta.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Vas a necesitar confiar más en tus propias percepciones. Una situación confusa comienza a mostrar su verdadera cara y eso te permitirá tomar una decisión. En el amor, el día favorece la intimidad, las conversaciones profundas y las reconciliaciones.





