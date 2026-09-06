Natalia Lobo recordó su lucha contra el cáncer: "Tuve que operarme a los cuatro días"

La vida de Natalia Lobo dio un vuelco absoluto en el año 2019, cuando el dolor por la partida de su querida amiga y excompañera de pasarela, Macarena Azumendi, la impulsó a tomar una drástica decisión médica. En medio de la conmoción por el fallecimiento de Maca a causa de un tumor de colon, el cuerpo de la artista reaccionó de manera automática y encendió todas las alarmas necesarias. "Cuando me dijeron que Maca Azumendi se había muerto de un cáncer de colon, mi cuerpo hizo 'Ah...' y me fui a hacer un chequeo", relató la intérprete durante su paso por el programa conducido por Miriam Bunin. A partir de ese estudio preventivo, los profesionales descubrieron una realidad alarmante, un tumor en el intestino, que cambiaría sus prioridades para siempre y pondría a prueba su fortaleza mental. La sorpresa inicial dio paso rápidamente a la necesidad de actuar con extrema rapidez para evitar complicaciones mayores en su salud física.

Natalia Lobo reveló cuanto tuvo un tumor en el intestino

Natalia Lobo y la urgencia del diagnóstico

El proceso posterior al descubrimiento de la enfermedad transcurrió con una velocidad impactante que dejó a la actriz sin demasiado tiempo para procesar el miedo inicial. Tras someterse a una colonoscopía rutinaria, los médicos confirmaron la presencia de un tumor en el intestino que exigía una intervención quirúrgica inmediata y sin demoras. "Fue muy fuerte y tuve que operarme a los cuatro días", expresó la protagonista al rememorar la vértigo de aquellos momentos decisivos.

Ese breve lapso previo al ingreso al quirófano funcionó como un catalizador interno muy profundo que removió fibras íntimas de su existencia. "Y esos cuatro días antes de la operación fueron muy movilizantes; por un lado, cuando sentís la palabra cáncer y sentís la muerte acá, te sentís más vivo que nunca y querés vivir, ¿viste?", reflexionó con absoluta sinceridad frente a las cámaras. Lejos de paralizarse por completo ante la amenaza, la reconocida figura canalizó toda esa energía hacia una preparación mental y espiritual muy intensa.

Un giro radical de hábitos y una nueva perspectiva para Natalia Lobo

La intervención quirúrgica resultó exitosa porque el cuadro clínico presentaba un panorama favorable dentro de la gravedad del diagnóstico que los especialistas habían evaluado primeramente. "Por suerte estaba encapsulado, me fui a operar con alegría también, con una muy buena energía", aseguró la actriz al destacar la importancia de afrontar el tratamiento con entereza.

Este episodio bisagra motivó una revisión profunda sobre sus conductas cotidianas, el estrés acumulado y la forma en que su organismo manifestaba las exigencias externas del medio artístico. "Estuve esos cuatro días sintiendo que yo tenía que hacer un gran cambio, que estaba muy agradecida a todo lo que me había pasado", reconoció sobre el valioso aprendizaje que le dejó la vivencia. Desde entonces, su rutina diaria incorporó prácticas saludables orientadas al bienestar integral, la meditación constante y una alimentación mucho más consciente. Además, la artista comenzó a profundizar en sus raíces familiares y en el vínculo directo con la naturaleza para sanar desde un lugar genuino.

Natalia Lobo abrió su corazón

Natalia Lobo: El amor como refugio y los nuevos comienzos

Durante los momentos más oscuros de la enfermedad, los afectos cercanos jugaron un rol fundamental para sostener la esperanza y transitar el camino de la recuperación médica. Su entonces pareja, Ariel Polaco, estuvo a su lado de manera incondicional y le propuso matrimonio apenas recibieron la confirmación médica que desató la urgencia. Aunque aquella relación finalizó años más tarde debido a diferencias cotidianas irreconciliables, la actriz guarda un recuerdo profundamente emotivo del cuidado recibido durante esa etapa tan compleja.

Con una mirada renovada hacia el futuro, Natalia logró transformar el dolor en una plataforma de crecimiento personal que hoy comparte libremente para concientizar a otros. El testimonio de Natalia Lobo refleja con claridad que, incluso frente a los escenarios más atemorizantes, la voluntad de aferrarse a la vida abre puertas hacia una transformación luminosa.