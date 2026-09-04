Lejos del fútbol y la Selección argentina, el nuevo negocio de Pablo Aimar en su ciudad natal

Pablo Aimar volvió a vincularse con Río Cuarto, su ciudad natal, aunque esta vez lejos de las canchas y de su rol dentro del cuerpo técnico de la Selección argentina. El exfutbolista forma parte de un nuevo desarrollo residencial de perfil premium y escala acotada.

El nuevo negocio de Pablo Aimar

Según se conoció, el proyecto de Estancia Vicentina, es impulsado por una alianza entre la familia Mondino, que posee el 50% del paquete accionario, la familia Aimar, con el 35%, y la familia Zizzias, con el 15%. Bajo la administración del arquitecto Daniel Marconetto, el emprendimiento contempla 160 lotes y apunta a un segmento residencial de alto nivel de servicios.

La participación de Pablo Aimar en su nuevo proyecto

Pablo Aimar integra la sociedad con una participación del 35% y es uno de los principales inversores del proyecto. El nuevo emprendimiento se desarrollará sobre un predio de 60 hectáreas, aunque en esta primera etapa se urbanizarán 18, con terrenos de entre 600 y 1.000 metros cuadrados.

La participación de Pablo Aimar en Estancia Vicentina

La propuesta busca diferenciarse de las urbanizaciones de mayor escala mediante una cantidad limitada de vecinos. Además, el emprendimiento contará con dos ingresos, uno por calle Palestina y otro sobre la avenida Presidente Perón, en una zona que tendrá nuevas conexiones a partir de la autopista en ejecución y el viaducto anunciado por el Gobierno provincial.

De esta manera, Pablo Aimar forma parte del emprendimiento inmobiliario mientras continúa ligado al fútbol desde otro lugar. En el centro del predio se proyecta un clubhouse de entre 800 y 900 metros cuadrados, que tendrá salones para eventos, gimnasio, pileta climatizada, espacios verdes con riego por aspersión y seguridad perimetral.

El nuevo proyecto de Pablo Aimar lejos del fútbol

La destacada carrera de Pablo Aimar en el fútbol

Pablo Aimar construyó una extensa trayectoria como mediocampista ofensivo y se convirtió en uno de los grandes referentes del fútbol argentino de su generación. Surgido de River Plate, dio el salto a Europa y tuvo su etapa más destacada en el Valencia de España, donde ganó dos ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa, antes de continuar su carrera en el Benfica de Portugal.

Pablo Aimar y Lionel Scaloni

Con la Selección argentina también tuvo una trayectoria destacada: fue campeón mundial Sub-20 en 1997 y disputó los Mundiales de 2002 y 2006. Tras retirarse definitivamente en 2018, Pablo Aimar inició una nueva etapa en los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles y luego se sumó al equipo de Lionel Scaloni, con el que conquistó el Mundial de Qatar 2022 como integrante del cuerpo técnico.