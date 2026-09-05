Horóscopo de hoy 5 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 5 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
El sábado te invita a bajar la velocidad y disfrutar más del presente; una conversación pendiente puede darse de manera mucho más natural de lo esperado.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Vas a necesitar rodearte de personas que te transmitan tranquilidad y alejarte de dramas innecesarios; alguien podría sorprenderte con una actitud inesperada.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Tu costado más sociable estará a pleno y una invitación de último momento podría cambiar por completo tus planes para el día.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Una cuestión familiar vuelve a ocupar tu atención, pero esta vez podrás verla desde otra perspectiva y entender que no todo depende de vos.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Recuperás una seguridad que parecía algo dormida y será un sábado ideal para salir, mostrarte y reencontrarte con personas que potencian tu mejor versión.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
No todo tiene que estar bajo control: permitite improvisar porque un cambio inesperado de planes podría terminar regalándote un gran momento.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Una conversación sincera puede terminar con una tensión que venías arrastrando y abrir una nueva etapa en un vínculo importante.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Tu intuición estará especialmente afinada y vas a descubrir rápidamente quién está siendo sincero con vos y quién no tanto.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Necesitás movimiento y algo diferente a la rutina; una aventura improvisada o un encuentro inesperado puede devolverte el entusiasmo.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Después de días cargados de responsabilidades, llegó el momento de desconectarte un poco y dedicarle tiempo a aquello que realmente disfrutás.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Una idea inesperada puede convertirse en el comienzo de algo importante, así que no descartes aquello que hoy parece demasiado ambicioso.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Algo que venías intuyendo finalmente empieza a quedar claro y será mejor confiar en tus sensaciones sin apresurarte a sacar conclusiones.