Horóscopo de hoy 5 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El sábado te invita a bajar la velocidad y disfrutar más del presente; una conversación pendiente puede darse de manera mucho más natural de lo esperado.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a necesitar rodearte de personas que te transmitan tranquilidad y alejarte de dramas innecesarios; alguien podría sorprenderte con una actitud inesperada.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu costado más sociable estará a pleno y una invitación de último momento podría cambiar por completo tus planes para el día.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Una cuestión familiar vuelve a ocupar tu atención, pero esta vez podrás verla desde otra perspectiva y entender que no todo depende de vos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Recuperás una seguridad que parecía algo dormida y será un sábado ideal para salir, mostrarte y reencontrarte con personas que potencian tu mejor versión.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

No todo tiene que estar bajo control: permitite improvisar porque un cambio inesperado de planes podría terminar regalándote un gran momento.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Una conversación sincera puede terminar con una tensión que venías arrastrando y abrir una nueva etapa en un vínculo importante.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará especialmente afinada y vas a descubrir rápidamente quién está siendo sincero con vos y quién no tanto.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y algo diferente a la rutina; una aventura improvisada o un encuentro inesperado puede devolverte el entusiasmo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Después de días cargados de responsabilidades, llegó el momento de desconectarte un poco y dedicarle tiempo a aquello que realmente disfrutás.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea inesperada puede convertirse en el comienzo de algo importante, así que no descartes aquello que hoy parece demasiado ambicioso.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Algo que venías intuyendo finalmente empieza a quedar claro y será mejor confiar en tus sensaciones sin apresurarte a sacar conclusiones.