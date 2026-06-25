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El artista Claudio Roncoli presenta “La Gran Belleza”, una obra perteneciente a la serie Futuro Brillante, en el marco de MAPA 2026, la feria de arte que se realiza hasta el 28 de junio en el Pabellón 8 de La Rural, Buenos Aires. La pieza se exhibe en el stand de Valk Gallery.

Inspirada en la película homónima de Paolo Sorrentino, la obra toma el tono melancólico y existencial del film para construir una reflexión sobre nuestra época. En el universo simbólico de Roncoli, la cultura pop, el consumo y la tecnología dejan de aparecer como simples íconos contemporáneos para convertirse en señales de una contradicción más profunda.

“La Gran Belleza” trabaja sobre una tensión central: el choque entre el espectáculo superficial y la búsqueda desesperada de sentido. La pieza propone una pausa dentro del exceso, como si obligara al espectador a detenerse frente a un mundo saturado de estímulos, entretenimiento y artificio.

En el centro aparece una figura híbrida, entre ángel caído y máquina, entre héroe y memento mori. Su presencia parece condensar una pregunta incómoda: si todavía es posible encontrar algo auténtico, humano o espiritual entre los restos del espectáculo contemporáneo.

Más que una obra sobre el futuro, “La Gran Belleza” funciona como una lectura del presente. Un presente brillante, seductor y por momentos vacío, donde la imagen ocupa cada vez más espacio y el sentido parece volverse una búsqueda urgente.