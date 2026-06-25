De Antonela Roccuzzo a Catherine Fulop: los sentidos mensajes de las famosas por la tragedia en Venezuela

La tragedia que atraviesa Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron el centro del país sigue generando conmoción a nivel mundial. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron el derrumbe de edificios, daños materiales de gran magnitud y dejaron un saldo devastador. De acuerdo con el último reporte oficial, ya son más de 180 las víctimas fatales, mientras que 1520 personas resultaron heridas y otras 157 permanecen desaparecidas.

Frente a este dramático escenario, distintas figuras del espectáculo utilizaron sus redes sociales para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano. Entre ellas se destacaron Catherine Fulop, Antonela Roccuzzo, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz e Isabel Allende, quienes compartieron sentidos mensajes y, en algunos casos, impulsaron campañas para ayudar a los damnificados.

Los mensajes de Catherine Fulop y Antonela Roccuzzo para los damnificados de Venezuela

Las impactantes imágenes que comenzaron a circular tras el desastre —familias buscando a sus seres queridos entre los escombros, rescatistas trabajando sin descanso y miles de personas que perdieron sus hogares— conmovieron a millones de personas en todo el mundo.

Una de las más afectadas por la tragedia fue Catherine Fulop, quien mantiene un fuerte vínculo con Venezuela y tiene familiares viviendo allí. Durante su participación en Lape Club Social (Amértica TV), la actriz contó la preocupación que atraviesa su familia. "Mis sobrinas andan con miedo porque, por supuesto, viven en edificios y anoche no durmieron en sus casas", reveló.

El mensaje de Catherine Fulop tras la tragedia de Venezuela

Además, puso sus redes sociales al servicio de quienes necesitan ayuda. "Dispongo mis redes sociales para quien necesite publicar desapariciones, emergencias, entre otros", escribió en una historia de Instagram. Horas más tarde, volvió a manifestarse con un breve pero contundente pedido: "Oremos por Venezuela".

Por su parte, Antonela Roccuzzo también expresó su solidaridad a través de su cuenta de Instagram. La esposa de Lionel Messi compartió un mensaje dedicado a todas las personas afectadas por la catástrofe. "Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos", escribió.

El mensaje de Antonela Roccuzzo en solidaridad con el pueblo venezolano

Junto a sus palabras, la rosarina publicó un enlace para colaborar económicamente con las víctimas e invitó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa. "Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar", agregó.

Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y Isabel Allende se solidarizaron con los damnificados de Venezuela

Otro de los primeros en reaccionar fue Ricardo Montaner, quien manifestó su angustia a través de sus redes sociales. "Dios mío, Venezuela... Padre, protege a tu pueblo", escribió en su cuenta de X. El cantante también compartió distintas publicaciones destinadas a visibilizar las campañas de ayuda y dejó una profunda reflexión sobre la tragedia.

Ricardo Montaner por la tragedia de Venezuela

"Hay momentos en la vida en los que debemos elegir entre lo urgente y lo importante. Hoy no es el caso. Lo que pasa en Venezuela es urgente e importante. Activarnos es una forma de demostrar para qué estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama... Y nosotros tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita", expresó.

La escritora Isabel Allende tampoco permaneció ajena al dolor que atraviesa el país. Desde su cuenta de Facebook, envió un mensaje de apoyo a las víctimas y recordó el vínculo que la une con Venezuela.

"Con mucho dolor y preocupación he seguido por la prensa la tragedia del terremoto en Venezuela, mi segunda patria. Deseo enviar mis condolencias más sinceras a las víctimas y también a los amigos y a mi familia que viven allí", escribió.

La publicación de Isabel Allende tras la tragedia de Venezuela

A ese gesto también se sumó Alejandro Sanz, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país. Todo mi cariño y mi fuerza para Venezuela", expresó el cantante español.

El sentido mensaje de Alejandro Sanz tras la tragedia de Venezuela

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas, las muestras de solidaridad siguen multiplicándose alrededor del mundo. Figuras del espectáculo, artistas y millones de personas eligieron acompañar al pueblo venezolano con mensajes de apoyo, cadenas de oración y campañas de ayuda para quienes hoy enfrentan una de las tragedias más dolorosas de su historia reciente.