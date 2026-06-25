Quién es Nicolás Mart, el hombre que acompaña a Marley en la crianza de sus hijos

Si bien Alejandro “Marley” Weibe hace pública la crianza de Mirko y de Milenka, siempre se mantuvo al margen de la exposición mediática a su entorno íntimo. No obstante, en la última publicación que realizó el conductor en las redes sociales de la beba, la figura de Nicolás Mart cobró mayor relevancia. Su cercanía no pasa inadvertida y genera curiosidad entre los seguidores del conductor.

Nicolás Martínez, el hombre que acompaña a Marley, Mirko y Milenka

En las últimas horas, Marley sorprendió a su comunidad digital con un tierno posteo que realizó junto a sus hijos de 8 y 1 año junto a Nicolás Martínez, el hombre que lo acompaña en la crianza de los pequeños. “¡Que chiquitita era hace 1 año! Muy feliz cumple Nicolás Martínez y gracias por cuidarme tanto amor”, expresó junto a un video en el que se lo ve al arquitecto recostado en la cama rodeado de los chicos.

Nicolás Martínez junto a Mirko y Milenka | Instagram

Aunque para muchos usuarios este posteo llamó la atención, en las plataformas de interacción social, la presencia de Nicolás es una constante en el círculo íntimo del presentador de Telefe. Su vínculo con la familia Weibe no se limita al de un amigo ocasional, sino que ocupa el lugar de un compañero clave que decidió compartir con Marley no solo vivencias, sino también afectos, responsabilidades y una parte importante de la crianza sus hijos.

Martínez estuvo presente desde el nacimiento de Mirko. De hecho, el padre de los menores difundió la primera postal juntos desde ese momento. Junto al comunicador, viajó a Chicago, Estados Unidos, para ser parte de la llegada al mundo del niño. Además, participó de distintos momentos familiares con Marley y su primogénito y, posteriormente, también acompañó los primeros años de vida de Milenka.

Cabe destacar que, durante la pandemia, el hombre viajó desde Uruguay -donde estaba viviendo- hasta Buenos Aires para compartir el aislamiento en la casa de Marley y forjar así su vínculo afectivo y de cercanía junto a ellos. De esta manera, su presencia constante se volvió parte del día a día, acompañando el crecimiento del lazo construido con la familia Weibe. Con el paso del tiempo, ese vínculo se fue fortaleciendo de forma espontánea, sin requerir confirmaciones públicas.

Para el experto en construcción, este es su tercer Mundial junto a Marley. En ediciones anteriores ya había participado de la experiencia mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidando así una continuidad ininterrumpible en este tipo de eventos deportivos. En esta ocasión, la novedad es la presencia de Milenka, quien vive su primera cita mundialista en compañía de su hermano, su papá y Nicolás.

Nicolás Martínez junto a Mirko y Milenka | Instagram

Nicolás Martínez, el arquitecto amante de los viajes

Si hay algo que une a Marley y a Nicolás Martínez es su pasión por recorrer el mundo. A través de su cuenta personal de Instagram, puede apreciarse parte del recorrido y del perfil que fue construyendo a lo largo de los años, reflejando experiencias, viajes y momentos compartidos que dan cuenta de su estilo de vida.

Martínez nació en Buenos Aires y estudió arquitectura, y a lo largo de su vida vivió en distintas ciudades a lo largo y ancho del mundo. Según lo expresado en la bio de la famosa red social de la camarita, algunos de sus lugares favoritos donde se radicó fue en Buenos Aires, Málaga y Montevideo, experiencia que le permitió construir una mirada cosmopolita sobre su profesión e intereses personales.

En esta línea, su vínculo con el padre de Mirko y Milenka se viene construyendo desde hace más de una década. Participa en los viajes de Por el mundo (Telefe) y también en distintas vacaciones familiares. En redes sociales, suele vérselo compartiendo momentos con Mirko y Milenka, jugando con ellos e incluso en comidas en familia, siempre de manera natural y sin exposición forzada.

De esta manera, Nicolás Martínez se convirtió en uno de los referentes de Mirko y Milenka. Desde que nacieron, los chicos comparten diversos momentos de la vida junto al arquitecto; desde viajes y juegos hasta situaciones cotidianas que hace que, desde las sombras, el vínculo se vaya consolidando con el correr del tiempo. Esto para Marley significa no solo contar con una persona que quiera tanto como él a los pequeños, sino también con un compañero de vida que acompaña desde un lugar discreto, sin necesidad de reconocimientos públicos.