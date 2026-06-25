Qué es de la vida de Bruno Lábaque, el exmarido de Pamela David: se separaron en 2010 y tienen un hijo en común

Pamela David es de las conductoras más queridas por las redes sociales y los medios de comunicación. Su paso por el modelaje y la televisión argentina la marcó como uno de los personajes mediáticos más sólidos y estables del mundo del espectáculo argentino. Sin embargo, y lejos de las pantallas, tiene un fuerte rol de mamá compañera de todos los sueños de sus hijos, y de que mantengan una linda relación con sus padres. Bruno Lábaque fue su primer y exesposo, y con el que formó una familia de tres, con su primer hijo Felipe. Si bien mantienen una relación cordial por el bien del joven, la vida del exjugador de básquet dio un giro contrario al de la conductora.

Bruno Lábaque, Pamela David

La historia de amor de Bruno Lábaque y Pamela David: intensidad mediática y una separación dolorosa

La historia de amor de Bruno Lábaque y Pamela David empieza a principios de la década del 2000, cuando ella era una de las modelos top del momento y él brillaba con su equipo de básquet. Su relación fusionó el mundo de la moda y el deporte, y se volvió una de las más observadas e intensas de los medios de comunicación. Por el 2005, comenzaron a cruzarse en diferentes eventos de moda y publicidades, lo que generó el primer interés visual entre ellos. No fue hasta una noche, en una fiesta, que el basquetbolista decidió arriesgarse y comenzar a hablar con la modelo.

Rápidamente, su relación se consagró y su noviazgo se formalizó a inicios de 2006, con una mudanza y convivencia ese mismo año. El 27 de enero de 2007, nació su único hijo en común, Felipe, y que se volvió clave para afianzar el vínculo de la pareja, que comenzó a soñar con caminar hacia el altar. Se casaron el 3 de marzo de 2008, en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Villa Allende, Córdoba, y celebraron la fiesta en Unquillo, evento que se volvió mediático.

Sin embargo, el amor no duró demasiado, ya que, dos años después, anunciaron su separación. En marzo del 2010, la expareja comenzó a mostrarse distante, y en varias entrevistas David admitió que fue una de las rupturas más difíciles que tuvo que pasar. La decisión se tomó tras un desgaste de la relación, y con la intención de proteger a su hijo de futuras y posibles peleas. Cada uno siguió caminos por separados y formaron nuevas familias, que se ensamblan gracias a Felipe.

Bruno Lábaque, Pamela David, y su hijo Felipe

El presente de Bruno Lábaque, el primer esposo de Pamela David: su relación con su hijo Felipe

Tras su separación de Pamela David, Bruno Lábaque tomó toda su tristeza y se enfocó en su carrera deportiva. Le dio todas sus energías a su rol como capitán de Atenas de Córdoba , el club de sus amores, logrando un gran rendimiento y ganando la gloria y el título de estar viviendo sus mejores años. En 2011, volvió a apostar al amor, cuando conoció a Cassandra Peresotti, su actual esposa y madre de sus tres hijos más chicos. Su amor se consagró con su casamiento, y formaron una familia ensamblada con Valentina, primera hija de Lábaque, Felipe, hijo en común con Pamela David, y los tres menores: Giuliano, Amadeo y una niña pequeña.

Con el correr de los años, conformó una relación de armonía y cordialidad con Pamela David, pero decidió alejarse de la vida de la televisión y los medios de comunicación. Por el contrario, durante varios años fue mánager institucional y deportivo en la Asociación Deportiva Atenas, manteniendo una actividad en las redes sociales, con más de 25 mil seguidores de Instagram. Sin embargo, el club comenzó a sufrir una fuerte inestabilidad, lo que lo llevó a cambiar de rol, formando parte del banco de suplentes y cuerpo técnico en momentos críticos, y finalmente su desvinculación.

El presente de Bruno Lábaque, el primer esposo de Pamela David

Actualmente, su vida se reparte entre Estados Unidos y Córdoba, donde medios de comunicación aseguran que tiene proyectos comerciales y de entretenimiento dentro de la provincia. Sus redes sociales se enfocan en compartir las intimidades familiares, destacando su rol como padre y lo mucho que intenta mantener a sus hijos unidos a pesar de las distancias.

Tras la polémica desvinculación y las tensiones generadas, Lábaque volvió a encontrar su lugar dentro del club de sus amores, colaborando con la dirigencia desde un rol más externo y sin las presiones diarias. Asímismo, disfruta de sus talentos y pasión para el básquet, siendo parte de un equipo barrial, que lo lleva a seguir jugando y apostando todo al deporte. Entre publicidades, negocios, familia y partidos, Bruno Lábaque mantiene un perfil bajo mediático, pero se permite disfrutar con sus seguidores el estilo de vida que eligió para él y su familia.

El presente de Bruno Lábaque, el primer esposo de Pamela David

Por el contrario de Pamela David, quien encontró su pasión como conductora de la televisión y formó una familia con Daniel Vila, Bruno Lábaque siguió apostando al deporte y creó un perfil público solo en redes sociales, manteniéndose lejano de lo que fue su vida bajo la mirada de los medios de comunicación. Con sus tres hijos menores y su esposa, vive entre Estados Unidos y Córdoba, vinculándose con su pasión que sigue latente por el básquet.

A.E