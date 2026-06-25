De Agustín a Lola: quiénes son los 6 hijos de Daniel Vila y qué es de la vida de cada uno

Daniel Vila se consagró como uno de los empresarios de la televisión y dirigente deportivo más influyentes en el sector de los medios de comunicación y el fútbol del interior de Argentina. Su trayectoria lo marcó como una destacada figura, y su presencia mediática lo hizo crear una comunidad de seguidores en Instagram de más de 30 mil usuarios. Si bien utiliza sus redes sociales para mostrar sus trabajos, también le deja un espacio especial a la familia que formó con Pamela David y con los hijos que tuvo en anteriores relaciones. Con diferentes grados de exposición, los seis herederos del apellido Vila lo acompañan en sus nuevos proyectos y forman sus caminos en el mundo de la fama.

Daniel Vila

Los hijos de Daniel Vila y Elizabeth Martínez

Elizabeth Martínez fue la primera esposa formal de Daniel Vila, con quien selló su amor en 1980, cuando comenzaba a edificar su perfil en su Mendoza natal. Con ella formó una familia de cinco, junto a sus tres hijos mayores: Agustín, María Noel y Bárbara. A pesar de que la relación con Elizabeth fue la más alejada de la mediatización y del perfil público, los ahora adultos marcaron un camino en los medios de comunicación y en el mundo empresarial.

Agustín Vila es el hijo mayor, nacido en 1983, y uno de los que más se involucró en los negocios familiares. Siendo protagonista de varios posteos de su padre en Instagram, se desempeña como empresario y director en el Grupo América, asumiendo un rol en la conducción ejecutiva. De la misma manera, posee una fuerte presencia como dirigente del club de fútbol Independiente Rivadavia de Mendoza. Si bien es el que más siguió los pasos de Daniel Vila, mantiene su perfil de Instagram privado, resguardándose entre sus más de 16 mil seguidores, que conocen la vida íntima del productor.

María Noel Vila también siguió un camino más cercano al de su papá en los medios de comunicación. Nacida en 1985, se convirtió en la hija mujer más grande del empresario, y se volvió la CEO (Chief Executive Officer) de Jotax Producciones, productora ligada a América TV. Tras finalizar el secundario, estudió comunicación en la Universidad Austral e hizo un posgrado en Comunicación Empresarial y un Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en la ESIC Business & Marketing School, en Barcelona, España. Por el contrario de sus hermanos, mantiene un bajo perfil, sin aparecer en posteos de su papá, y con una cuenta privada de Instagram con solo más de cuatro mil seguidores.

Por último, Bárbara Vila fue el cierre de la familia con Elizabeth, y se convirtió en la menor de los tres hermanos mayores. Nacida en 1988, es la de perfil más bajo de los tres más grandes, resguardándose en la privacidad e intimidad de su comunidad de más de dos mil seguidores de Instagram. Según algunos medios de comunicación, marcó un camino por el mundo empresarial gastronómico, publicitando y siendo parte de Bruselas Cocina y Café, un bar-restaurante de meriendas y dulces saludables.

Los hijos de Daniel Vila: Agustín, María Noel, Bárbara

Las hijas de Daniel Vila y Sandra Scifo

Tras su divorcio, Daniel Vila conoció a la periodista y productora Sandra Scifo. La pareja se volvió una de las relaciones más largas y estables del empresario, compartiendo más de 17 años juntos, y formando una familia de cuatro con sus dos hijas mujeres, Magdalena y María Luisa, sin contar a los hijos que el empresario tuvo con su anterior relación. Ambas herederas mujeres marcaron caminos completamente diferentes entre sí y con sus hermanos mayores.

Magdalena Vila fue la primera hija de Daniel Vila y Sandra Scifo, nacida en 1996. Si bien aparece en algunas postales familiares de su mamá, se mantiene completamente alejada del estilo de vida público que su papá y su hermana menor llevan. Por el contrario, tiene una vida reservada, enfocada en sus proyectos personales en Mendoza y manteniéndose fuera del radar de la prensa de espectáculos. El empresario sigue a una de las cuentas secundarias de su hija, donde mantiene una comunidad de más de tres mil seguidores, y expone su pasión por el mundo pop, entre anime y videojuegos.

María Luisa, o "Luchi" Vila es la segunda hija de Daniel Vila y Sandra Scifo, nacida en el 1997. Al igual que su hermano mayor Agustín, la joven es una de las que más aparece en posteos de su papá, y mantiene un perfil de Instagram abierto, con más de 10 mil seguidores. Enfocada en el arte escénico y en la vida relajada, entre viajes y amigos, comparte los detalles de su día a día, de sus producciones teatrales y acompaña a su papá en todos los proyectos que se propone, siendo una de las de más alto perfil.

Las hijas de Daniel Vila: Magdalena, María Luisa "Luchi"

La hija de Daniel Vila y Pamela David

A comienzos de la década del 2010, Daniel Vila vio una foto de Pamela David en la redacción de una revista. Fue ese primer flechazo cuando decidió que sería la mujer de su vida, y comenzaron a conocerse en diferentes eventos relacionados a la televisión. Se casaron en una emotiva ceremonia bajo la lluvia en Mendoza en abril de 2016, y formaron una familia ensamblada con los hijos de anteriores matrimonios del empresario, y con la única hija en común, Lola.

Lola Vila se convirtió en la menor del clan Vila, habiendo nacido en agosto de 2012, y uniendo definitivamente a sus familias. La pequeña es el centro de miradas de los medios de comunicación de espectáculos, por la belleza que carga y la personalidad fuerte en cada uno de los eventos que acompaña a sus papás.

Si bien mantiene un perfil alejado de las redes sociales, con una cuenta de Instagram con solo más de mil seguidores, no duda en ser parte de pasarelas junto a su mamá, y llamando la atención por tener un carácter que sorprende hasta a sus padres. En CARAS Glam, la propia David destacó: “Lola cumple 14 años ahora. Está grande, madura. Se cree de 20, pero tiene... no cumplió 14 también. Es hija mía y de Daniel, imagínate el carácter que tiene. Me van a entender las madres de mujeres que nos hablamos por texto, es como que le molesta la voz de la madre, te anula".

Lola Vila y Pamela David / Créditos: CARAS

Los seis hijos de Daniel Vila se adaptan a sus vidas diferentes, algunos conectados con los medios de comunicación, el mundo empresarial de la televisión, y otros alejados, con un bajo perfil en redes sociales. Todos ellos conforman una familia ensamblada, manteniendo una aceptación y buena relación con Pamela David.

A.E