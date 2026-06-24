El deseo de cumpleaños de Lionel Messi: "Solo pido salud para mi familia"

Si algo le enseñó y le sigue enseñando la vida, dentro y fuera de la cancha, es a volver a levantarse. A mantener intacta la ilusión y a no dar nada por sentado. Y aunque a veces las caídas puedan ser bruscas, para Lionel Messi (38), el astro rosarino del que hoy habla el mundo entero, no hay como los afectos y su fuerza como bastión. Una red imbatible que por fuera de los triunfos futbolísticos, el jugador convertido en leyenda siempre alimentó.

Lionel Messi en el Mundial 2026

Leo viene de enfrentar semanas difíciles -la anterior, debió hacer pública la situación de salud que enfrenta su papá Jorge a través de un comunicado pidiendo respeto y discreción, tras una catarata de fake news-, pero la segunda victoria de la Scaloneta con dos goles de su autoría frente a Austria volvió a animarlo y lo convirtió oficialmente en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Y como si no fuera suficiente envión, la confirmación del alta de su papá tras permanecer días internado, el mismo martes de la victoria de la Selección –confirmado por el Dr Guillermo Capuya- llevó la tranquilidad que el capitán y su familia necesitaban. “Le mandamos un beso a Celia y Jorge, que están en Rosario, ya se volvieron a su casa porque le dieron el alta. La mejor noticia, además del partido”, compartió Angel de Brito en “LAM”. La información se conoció tras la victoria 2 a 0 contra Austria que se disputó en el estadio de Dallas.

Con este panorama y un partido reñido pero con resultados favorables, también se pronunciaba Leo. “Erré un penal y un poco de bronca queda, pero por suerte pudimos revertir la situación y terminar ganando que era lo importante, clasificar primero. Este equipo ya no tiene que demostrar nada, creo que hace rato se ve en la cancha, sea cual sea el rival. Y si bien el penal nos afectó un poco el control de juego, nos pudimos reponer de un partido muy intenso y físicamente difícil”, declaró el capitán en zona mixta, ubicada entre los vestuarios y la salida de equipos.

Lionel Messi

Pese al cansancio post partido, el crack regaló una sonrisa y agregó: “Siempre intento estar lo mejor posible dentro de lo que puedo. Podemos estar mejor, peor, pero el equipo va a competir lo mejor posible y de la mejor manera, sabiendo la fortaleza de grupo que tenemos. Sucedió también el mundial pasado y el anterior, y siempre que juega la Selección es una fiesta para nuestro país, para los que están acá y para nosotros. Estamos felices de poder seguirle regalando momentos especiales a todas las generaciones y que lo puedan vivir. Feliz de haber sacado un partido importante”.

En ese partido, como en cada tramo de su carrera desde el comienzo, está Antonela Roccuzzo. Y con ella, sus hijos -Ciro, Thiago y Mateo- que alentaron con la misma emoción y admiración palpable que cada uno de los argentinos en el lugar. “Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo. Con vos siempre. Sos increíble”, compartió Antonela momentos después de la victoria, junto a la foto clásica familiar “matcheando” camisetas. Por estos días, además del sostén y núcleo cerrado familiar, Messi repone fuerzas junto a un equipo que además de no soltarle la mano, lo sostiene de forma incondicional.

Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Ciro, Mateo y Thiago

Camino a sus 39, que cumplió el miércoles 24 de junio en plena Copa del Mundo, los días de Messi son el resultado de un sube y baja emocional constante. Si bien no deja de sorprender, superándose a sí mismo en sus propios hitos deportivos -sin contar lo que representa jugar su último Mundial junto a la Scaloneta- la salud de su papá y referente, no sólo en lo afectivo sino también en lo profesional, se intuye su prioridad. Frente a las turbulencias y el asedio mediático reciente, Messi se ampara en los suyos. Y más que conectado, con la ilusión intacta de seguir enalteciendo al seleccionado argentino que empezó este Mundial con el pie derecho, hace foco en los futuros partidos.

A pesar del hermetismo inicial de Messi, que sólo había admitido en conferencia de prensa que atraviesa un momento dificil "por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo", el impacto y las versiones por el cuadro de salud de su papá fueron tan masivos que obligaron al entorno familiar del jugador a emitir un comunicado en el que pidieron discreción a la prensa. “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicaron por intermedio del equipo de prensa del futbolista. “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, detallaron. “Unicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como éste, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

Lionel Messi con sus padres, Jorge y Celia

Si bien no hubo nuevo comunicado respecto a la salud de Jorge, más allá del alta médica reciente, la familia adelantó que “cualquier novedad relevante será comunicada por los canales correspondientes”. Además, rogaron que se preserve la privacidad, confidencialidad e intimidad de Messi padre y su familia durante el proceso.

De perfil igual o más bajo que el jugador, Jorge Messi, de 68 años, es uno de los pilares personales y profesionales más visibles de Leo. Su influencia y la de Celia Cuccittini, claves en la ruta del rosarino camino a convertirse en una leyenda, siempre fueron reconocidos por el jugador. Papá de cuatro hijos, incluido Leo, Jorge trabajó años en una metalúrgica y acompañó a su hijo en todos los escalones rumbo a cumplir su sueño deportivo, hasta volverse su representante legal, administrador y principal consejero en la cancha y en la vida. Detrás de importantes negociaciones y contratos, también destacaba en el importante rol de papá. Y aunque estuvieron distanciados, el cariño pudo más para la esperada reconciliación, que se dio con los Messi instalados en Bal Harbour, cerca de Leo, Anto y los chicos.

Lionel Messi con su padre Jorge Messi

Hoy enfrentan la situación de Jorge entre Rosario y Buenos Aires, cerca de sus médicos de confianza, pero el ídolo sueña con verlos en la tribuna para este, su último gran baile. Con la misma fuerza que hace frente a los tragos más duros, Leo apuesta a una nueva victoria de la “Scaloneta” con la ilusión de ir por más, aunque en lo deportivo “que me regaló todo” ya sea de yapa. “Para mi cumpleaños no puedo pedir más nada. Lo único que puedo pedir es salud para mí y mi familia, los que estuvieron siempre cerca”.