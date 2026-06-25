Entramos a la cocina de Eliana Guercio y Chiquito Romero: moderna, con horno industrial y un rincón especial para sus hijos

Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero mostraron cómo un ambiente puede reunir estética moderna y comodidad en partes iguales. La cocina que comparten se presenta como un espacio amplio y organizado, con equipamiento de calidad y rincones diseñados para toda la familia. La integración de elementos prácticos y detalles decorativos crea un entorno que se adapta a diferentes momentos, consolidando su lugar como uno de los puntos más importantes del hogar.

Moderna y pensada para la familia: La increíble cocina de Eliana Guercio y Chiquito Romero

Eliana Guercio y Chiquito Romero abrieron las puertas de un espacio que refleja diseño contemporáneo y practicidad familiar. La cocina de su casa se distingue por su estilo luminoso y funcional, donde cada detalle está pensado para integrar la vida cotidiana con momentos compartidos. La combinación de materiales modernos y toques cálidos convierte este ambiente en un lugar central dentro de la casa, preparado tanto para la rutina como para disfrutar en compañía.

Eliana Guercio y Chiquito Romero junto a sus hijos

En las últimas horas, la actriz compartió una serie de imágenes en sus redes sociales donde se podía ver a dos de sus hijos preparando pancakes. Pero el detalle que más llamó la atención de sus seguidores fue la decoración que combina diseño moderno con funcionalidad familiar. Este ambiente se destaca por su amplitud y luminosidad, con líneas limpias y materiales contemporáneos. Las mesadas blancas, los muebles en tonos claros y la madera natural se integran con una gran ventana que permite la entrada de luz y conecta con el jardín.

El corazón de la cocina de Eliana Guercio y Chiquito Romero está en la zona de cocción, dominada por un horno y anafe industrial de acero inoxidable, con múltiples hornallas y display digital. Este equipamiento profesional permite preparar comidas con comodidad y precisión, convirtiéndose en el centro de las rutinas culinarias. La elección de este tipo de electrodoméstico refleja la importancia que la familia le da a la cocina como espacio de encuentro.

Meghan, la hija de Eliana Guercio y Chiquito Romero

Uno de los detalles más significativos es el rincón pensado para los niños. Un pequeño banquito rosa con dibujos infantiles permite que los más chicos alcancen la mesada y participen de las preparaciones. En las imágenes, Meghan, una de las hijas de la pareja, aparece con delantal blanco mientras cocina, mostrando cómo este espacio fomenta la participación activa de los niños en la vida cotidiana. Los estantes abiertos de madera con cajas decorativas en tonos pastel aportan calidez y orden, reforzando la idea de un ambiente de disfrute colectivo.

La cocina de Eliana Guercio y Chiquito Romero, un espacio que combina diseño moderno con vida familiar

La cocina de Eliana Guercio y Chiquito Romero no solo se destaca por su estética, sino también por su funcionalidad. La integración de materiales contemporáneos con detalles cálidos crea un ambiente que invita a compartir momentos en familia. La luminosidad que aporta la gran ventana refuerza la sensación de amplitud y conecta el interior con el exterior, generando un entorno agradable para cocinar y reunirse.

Los hijos de Eliana Guercio y Chiquito Romero

El equipamiento industrial marca la diferencia en el día a día. El horno y el anafe permiten preparar platos variados con precisión, mientras que la disposición de los utensilios facilita la dinámica de cocinar en equipo. De esta forma, el ambiente se convierte en un espacio versátil, preparado tanto para la rutina diaria como para ocasiones especiales. El rincón infantil con banquito y estantes decorativos refleja cómo cada detalle fue pensado para integrar a los más pequeños.

La cocina de Eliana Guercio y Chiquito Romero se presenta como un ambiente que combina modernidad y calidez, pensado para compartir en familia. El espacio destaca por sus líneas limpias y materiales contemporáneos, con mesadas blancas que aportan luminosidad, muebles en tonos claros con detalles en verde menta y madera natural que suman frescura. La gran ventana que conecta con el jardín permite que la luz natural sea protagonista, generando una atmósfera abierta y en conexión con el entorno.

Eliana Guercio y Chiquito Romero mostraron un espacio que refleja cómo la cocina puede convertirse en un punto central del hogar. El ambiente reúne diseño moderno con detalles familiares, pensado para acompañar la rutina diaria y también para momentos compartidos. La propuesta evidencia cómo lograron equilibrar estética y practicidad, consolidando un lugar que se adapta a distintas necesidades y que mantiene su importancia dentro de la vida familiar.

VDV