Colores que se sienten: María presenta "Gelato", la tendencia del Verano 2026

¿De dónde nacen las ganas de crear esta colección "Gelato"?

Nace de las ganas de pasarla bien. Pensaba en el verano, en esa sensación de libertad, de estar de vacaciones y tomarse un rico helado. Quería que mis zapatillas contagiaran eso: energía linda y disfrute. No me interesa solo la moda, me interesa cómo te sentís vos cuando las usas. Quería crear algo que te levante el ánimo, que te mires los pies y sientas esa vibra de sol y verano.

Se ve mucho color. ¿Cuáles son tus favoritos de esta temporada?

¡Sí! Me animé a jugar con los colores porque el verano te pide luz. Mis dos elegidos son el modelo 'Limoncello', un amarillo que es una bomba de energía; te lo ponés y te cambia el día. Y el otro es 'Capri', un rosa suave súper dulce combinado con plateado. Son colores con personalidad, para no pasar desapercibida.

Siempre hablás de la importancia del material. ¿Qué elegiste esta vez?

El material es clave. En esta colección me enamoré de la gamuza porque es súper suavecita, da ganas de tocarla todo el tiempo. Y la mezclé con cuero metalizado para darle ese toque de brillo y modernidad que queda increíble. Es el equilibrio justo: la calidez de lo artesanal con un toque de tendencia.

Son modelos con mucha onda. ¿Cómo nos recomendás usarlos?

Mi tip es que dejes que las zapatillas sean las protagonistas. No te compliques con la ropa: un jean que te quede cómodo, una camisa blanca o un vestido fresco, y dejá que las zapatillas hagan el resto. Lo bueno es estar cómoda pero con estilo propio, sin esforzarte demasiado.

Para cerrar, ¿en qué mujer pensaste cuando diseñabas Gelato?

Pensé en una mujer real, activa, que va para adelante. Una mujer que se quiere y se da el gusto de elegir algo hecho a mano. Imagino a alguien que camina segura, contenta, disfrutando de cada paso y de ser auténtica.