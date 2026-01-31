El truco de Nequi Galotti para elevar un vestido lencero con el accesorio más chic del verano

Siempre elegante y fiel a un estilo sofisticado sin estridencias, Nequi Galotti volvió a marcar tendencia con un gesto simple pero poderoso: transformar un chal en el accesorio estrella del look. La modelo apostó por llevarlo como pañuelo en la cabeza, reafirmando que muchas veces el verdadero lujo está en saber usar lo que ya tenés pero de otra manera.

El truco fashion de Nequi Galotti: cómo transformar un vestido lencero con el accesorio estrella del invierno

En esta ocasión, Nequi Galotti eligió un vestido lencero largo en tono chocolate, uno de los colores clave del invierno 2026. De silueta fluida, breteles finos y caída recta, el diseño acompaña el cuerpo con naturalidad y refuerza esa elegancia relajada que la caracteriza. Un look minimalista que funciona como lienzo perfecto para destacar los accesorios.

El impactante look de Nequi Galotti

El gran acierto está en el chal liviano en tono neutro, que primero aparece llevado sobre los hombros y luego se reinventa como pañuelo en la cabeza. Anudado de manera simple, cubriendo el cabello y dejando el rostro despejado, el pañuelo suma un aire bohemio y sofisticado a la vez, muy en sintonía con las pasarelas internacionales y el revival de los accesorios clásicos reinterpretados.

Este recurso no solo eleva el outfit, sino que además confirma una de las tendencias fuertes del invierno: los pañuelos y headscarves como protagonistas. Ya no son solo un complemento funcional, sino una pieza clave para cerrar un estilismo con identidad. Nequi Galotti lo demuestra al integrar el chal al look de manera orgánica, sin que se vea forzado ni excesivo.

Completan el conjunto de la conductora unas sandalias minimalistas, joyería discreta y una actitud que lo dice todo. Porque si algo deja claro este estilismo es que el verdadero estilo no pasa por acumular prendas, sino por saber reinterpretarlas con elegancia y personalidad.