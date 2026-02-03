Pampita marcó tendencia con un sofisticado vestido slip dress

Pampita volvió a marcar tendencia con uno de esos looks que confirman por qué es una referente de la moda en Argentina. Desde sus soñadas vacaciones en México, la top model compartió imágenes del atuendo que escogió para una salida nocturna y no tardó en cosechar elogios en las redes sociales.

El look elegante y con guiño sensual de Pampita

Pampita deslumbró con un look nocturno que no pasó desapercibido y que, rápidamente, se ganó todos los halagos de sus seguidores. Desde la Riviera Maya, México, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones en familia junto a sus hijos y sus hermanos, la conductora subió postales de una salida especial que disfrutó con sus seres queridos y como era de esperarse su outfit llamó la atención.

En las imágenes se la puede ver posando con un slip dress en tono nude rosado, una de las prendas más sensuales y elegantes de la temporada. El vestido, de largo midi y confección ajustada, se destaca por su delicado encaje y su estructura tipo corset, que realza la silueta y aporta un aire sofisticado con guiños lenceros.

Pampita

El slip dress que eligió Pampita es el ítem favorito de la temporada

Este tipo de diseño, inspirado en la ropa interior, es una de las grandes tendencias del momento. El slip dress se impone por su versatilidad y su capacidad de combinar feminidad y minimalismo. En el caso de Pampita, la modelo lo llevó en clave nocturna, demostrando que sigue siendo una apuesta segura para eventos informales pero con glamour.

El encaje translúcido y la textura suave del vestido aportan sensualidad sin caer en excesos. Sus breteles finos y el escote delicado acompañan la confección de manera armónica, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y osadía, una fórmula que Pampita suele elegir para este tipo de ocasiones.

Además, el slip dress fue una elección acertada debido al clima cálido del Caribe mexicano. La textura liviana de esta pieza acompañó el entorno relajado de la Riviera Maya y el resultado fue un look nocturno fresco, femenino y muy chic, perfecto para una salida especial durante las vacaciones.

Pampita

En las postales, Pampita posó con actitud relajada con que deja en claro que no hace falta un look recargado para captar todas las miradas. Para completar su estilismo, optó por llevar su cabello suelto, con una textura apenas ondulada y raya al medio, con estética "despeinada" y un maquillaje sutil compuesta por una piel luminosa, tonos neutros y labial nude. Sin dudas, se trató de una propuesta en sintonía con el espíritu descontracturado de la cena familiar.

De esta manera, Pampita marcó tendencia con un sofisticado vestido slip dress, el ítem que pisa fuerte este 2026. En color rosa nude y confeccionado en tela de encaje, la prenda, que también posee una estructura tipo corset, captó la atención de los usuarios que la siguen en Instagram y cosechó una lluvia de "likes" en pocas horas.