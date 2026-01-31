La contundente reacción de Griselda Siciliani al pasacalles que le colocó Luciano Castro frente a su casa

El pasacalles que Luciano Castro mandó a colocar frente a la casa de Griselda Siciliani sacudió al mundo del espectáculo argentino y reavivó una historia que muchos daban por cerrada. El mensaje fue tan directo como explosivo: “Te amo Griselda hasta el final. Te extraño mucho”.

La declaración fue muy visible y sin matices. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo el gesto romántico, sino la reacción de ella. O, mejor dicho, su no reacción.

El silencio de Griselda Siciliani

Desde que el video del pasacalles comenzó a circular —difundido por LAM— Griselda Siciliani mantiene un silencio absoluto en sus redes sociales. No hubo stories, ni posteos indirectos, ni likes sospechosos. Nada. Silencio sepulcral.

En Argentina, donde todo se dice, se insinúa o se desmiente, el silencio no es neutral. Para muchos, es una respuesta contundente, pero también puede ser una jugada calculada. Porque cuando alguien recibe una declaración de amor tan explícita y elige no decir nada, las lecturas se multiplican.

El Pasacalles que Castro le dedicó a Griselda Siciliani

El pasacalles no fue un mensaje privado ni una charla íntima, fue un gesto público, callejero y romántico, de esos que inevitablemente exponen al otro. Y ahí aparece otro interrogante que recorre los pasillos del espectáculo: ¿Griselda estaba preparada para algo así?

Quienes la conocen aseguran que Siciliani huye del melodrama mediático y que suele manejar su vida personal con mucho más bajo perfil que su expareja. En ese sentido, su silencio podría ser una forma elegante de no convalidar la escena.

¿Cierre definitivo o capítulo en pausa?

Mientras Luciano Castro eligió gritar lo que siente, Griselda Siciliani optó por callar. Y esa diferencia de actitudes no pasa desapercibida. El contraste entre el romanticismo explícito de él y la reserva total de ella alimenta aún más la especulación.

Por ahora, no hubo desmentidas, aclaraciones ni mensajes indirectos. Solo una certeza: Griselda Siciliani respondió con silencio ante el gesto de Luciano Castro. Y en este tipo de historias, el silencio suele decir más que cualquier palabra.

AM