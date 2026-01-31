Las vacaciones de Mirko y Marley en los Alpes: mucha nieve, clases de ski y complicidad entre padre e hijo

Marley y Mirko cambiaron el sofocante verano de Buenos Aires por un escenario completamente blanco y helado: los imponentes Alpes de Estados Unidos. El conductor de Telefe y su heredero emprendieron una aventura bajo cero en uno de los centros de esquí más exclusivos del mundo, donde combinaron deporte, paisajes de ensueño y momentos de tanta conexión padre e hijo, que no dudaron en compartir todas las postales en su cuenta personal de Instagram.

Marley y Mirko solos en los Alpes del estado de El Colorado

Instalados en un sofisticado hotel ubicado al pie de las pistas, Marley y Mirko comenzaron su experiencia casi sin escalas. Apenas equipados con sus tablas y ropa térmica, salieron a deslizarse directamente desde el alojamiento hacia la nieve. El primer día estuvo marcado por el entusiasmo y también por el desafío de retomar la práctica después de dos años sin esquiar.

Mirko | Instagram

A través de sus redes sociales, el conductor mostró imágenes del inicio de las clases y contó que su hijo necesitaba repasar conceptos básicos para recuperar seguridad. En los videos se lo ve atento a cada indicación, concentrado en la postura y los movimientos, mientras el instructor -un argentino oriundo de Mendoza- los guiaba por las pendientes nevadas. "Primer día de ski. Mirko después de 2 años tiene que recordar lo aprendido! Salimos esquiando directamente desde el hotel", escribió el presentador en un clip donde mostró la travesía junto al menor. Asimismo, le agradeció al instructor que acompañó de cerca la evolución del niño.

El regreso a las pistas implicó paciencia y constancia. Durante las primeras bajadas, el pequeño practicó la clásica técnica en cuña para controlar la velocidad y mantener el equilibrio. Poco a poco, fue soltándose y ganando mayor dominio, siempre acompañado de cerca por el profesor y bajo la mirada orgullosa de su papá. "Tiene que repasar todo hasta que tome confianza nuevamente", se lo escuchó decir en el video.

Las aventuras de Marley y Mirko en la nieve

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue cuando ambos subieron a la aerosilla para alcanzar los sectores más altos del complejo. Desde allí, Marley y Mirko disfrutaron de una vista panorámica impactante, con montañas cubiertas de nieve, un cielo despejado que enmarcó la experiencia y hasta pudieron observar las piscinas climatizadas y los jacuzzis del complejo hotelero. La combinación de deporte y naturaleza convirtió la escapada en una aventura inolvidable.

Con el correr de las horas, el desarrollo del hermanito de Milenka fue evidente. El menor logró realizar giros más fluidos, alternando movimientos hacia ambos lados y dejando atrás la rigidez inicial. Por su parte, el comunicador celebró cada progreso y destacó el trabajo de los instructores, que permitió que el aprendizaje fuera dinámico y entretenido. "Primer día de ski y ¡Mirko avanzó un montón después de un día escuela de ski!", dijo. Acto seguido, destacó: "Ya va doblando de un lado para el otro. Primero con cuña, después sin cuña. Impresionante la escuelita".

Así, entre descensos, risas y paisajes increíbles, Marley y Mirko consolidaron una nueva aventura juntos. Más allá del lujo del destino, lo que sobresalió fue la complicidad entre padre e hijo y la emoción de pasear juntos en la nieve, demostrando que cada viaje puede transformarse en una experiencia de crecimiento personal y disfrute en familia.

NB