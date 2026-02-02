Luciano Castro está en el centro de la polémica en la televisión argentina y las redes sociales, tras darse a conocer las infidelidades hacia Griselda Siciliani y su separación de la actriz. Esto generó controversias a su alrededor, y rumores de una posible reconciliación entre ambos. Finalmente, ella confirmó que no volvería, y él comenzó con su era de soltería. En las últimas semanas, se habría visto en varias citas en Mar del Plata, y apuntaron a su "disfrute" sin novia.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

La era de soltero de Luciano Castro: nuevas citas tras las infidelidades

Luciano Castro habría vuelto a las citas y juntadas con mujeres, en Mar del Plata, tras su polémica separación de Griselda Siciliani. El actor fue infiel a la actriz, y el hecho se dio a conocer de manera mediática. Esto provocó la ruptura de la relación, y desató un debate entre los usuarios, quienes muchos aseguraban de que había indicios de que volverían a estar juntos. Sin embargo, en Puro Show (eltrece), dieron detalles de los días de Castro en la playa, y aseguraron que ya se encontraba listo para encontrar pareja.

“Luciano Castro se está tomando la soltería muy a pecho. Mensajes por acá, invitaciones para tomar algo en algún lugar o en la casa. Tengo entendido que se estaría viendo con una chica en Mar del Plata, es profesora de pilates que reside allá”, expuso Nacho, en el vivo del programa. Sin embargo, también hablaron de la notera de Flor de la V, que habría contado que tendría una cita con Castro. Rápidamente, ésta última salió a desmentirlo, pero los usuarios no descartaron las incontables citas que él estaría teniendo con otras mujeres.

Un pasacalles y el final de su relación con Griselda Siciliani

Tras la polémica separación con Griselda Siciliani, las redes sociales explotaron cuando vieron el último gesto que Luciano Castro tuvo con ella. Cerca de su casa, colgó un pasacalles expresando su amor y lo mucho que quería reconciliarse. Esto generó bromas y comentarios entre los usuarios, y una declaración de la actriz donde se alejaba de todo. “Muchas gracias. Yo estoy separada hace muchas semanas. Así que ya está, no va más", le escribió Siciliani a Marcia Frisciotti, más conocida como Gossipeame, luego de que la panelista le contara de las otras mujeres con las que está el actor.

A pesar de este gesto, que invitó a una posible reconciliación, en Puro Show (eltrece) aseguraron que Luciano Castro ya estaría disfrutando de su soltería, y habría comenzado a tener diversas citas con mujeres en Mar del Plata. El actor sigue estando bajo la lupa mediática, y los usuarios y periodistas no dudan en lanzar sus opiniones contra él. Por su parte, mantuvo el silencio en las redes sociales, mientras que Griselda Siciliani se enfoca en las grabaciones de la serie de Moria Casán.

