Adiós a las camperas: Antonela Roccuzzo se abrigó y adelantó cuál será el tapado tendencia de la temporada

Antonela Roccuzzo está disfrutando de un viaje de ensueño en Nueva York, mientras descubre las mejores tendencias de la nueva temporada de invierno. Entre los colores oscuros y los looks más originales, decidió despedirse de las camperas clásicas para darle paso a un nuevo tipo de abrigo para enfrentar las bajas temperaturas. Fue así que adelantó cuál será el tapado favorito de todos, y con qué detalle elevarlo para convertirlo en un atuendo elegante.

Adiós camperas: el tapado tendencia de invierno de Antonela Roccuzzo

Una de las mujeres más observadas por los expertos de la moda, gracias a su estilo cómodo y fashionista, es Antonela Roccuzzo. La esposa de Leo Messi encuentra la vuelta de tuerca en cada prenda, para elevar un look clásico y mantener la elegancia en cualquier evento al que participa. Es así como fusiona los colores y algunas de las tendencias de cada una de la temporada. Sin embargo, decidió despedirse de los abrigos clásico, para darle paso a una nueva elección en el próximo invierno argentino.

En Nueva York, tuvo una noche de teatro y diversión, donde se fusionó con la ciudad moderna y mantuvo su elegancia con un toque street. Para eso, optó por un tapado de cuero, largo hasta los tobillos. El mismo era de mocha mousse, manteniendo el color Pantone 2025 como el perfecto para las bajas temperaturas. Con el objetivo de elevarlo, lo combinó con un accesorio de pelo sintético y unos guantes, ambos total black, emitiendo una energía power woman y lujo silencioso que la destacó por sobre el resto.

Antonela Roccuzzo: una potterhead más en Nueva York

Antonela Roccuzzo es una reconocida fanática de Harry Potter y no duda en demostrarlo. Es por eso que se preparó de gala para cumplir uno de sus sueños más grandes: ver la obra de teatro The Cursed Child en Broadway. Para la ocasión, se vistió con el tapado tendencia y la piel sintética, acompañando a los colores oscuros y dorados característicos de la obra. "Broadway, pero que sea mágico", escribió en un posteo donde compartió las mejores postales.

Antonela Roccuzzo y una noche mágica en Broadway

Fue en este contexto donde ya comenzó a abrir la temporada del invierno, alejándose de las camperas y buzos para marcar al tapado como el abrigo tendencia. Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en halagar el look que eligió para su noche mágica de teatro, y se enamoraron del abrigo perfecto para enfrentar las bajas temperaturas.

A.E