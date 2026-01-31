La historia de amor de Jimena Monteverde y Mariano: 15 años mayor que ella, su primer novio y el único hombre en su vida

Jimena Monteverde está atravesando uno de los momentos más especiales de su vida. No sólo por su debut como conductora de su propio programa de cocina en eltrece, sino también porque el próximo 5 de febrero celebrará 33 años de matrimonio junto a Mariano, un hombre separado, amigo de su padre y 15 años mayor que ella.

Así conquistó Mariano a Jimena Monteverde

Mariano y Jimena Monteverde se conocieron en 1991 en el vivero del padre de la especialista en gastronomía. Por aquel entonces, ella tenía 18 años y él, 33. Al parecer, el flechazo fue total, tal es así que el empresario comenzó a visitar con frecuencia el lugar de plantas para intentar conquistarla. “¡Otra vez vos por acá!”, fue la frase que repetía el papá de la chef cada vez que se aparecía en su negocio.

Jimena Monteverde y Mariano Monteverde | Instagram

En una entrevista que la célebre pareja brindó en LAM, el hombre admitió que debió utilizar algunos artilugios y pequeñas mentiras para poder acercarse a ella. En este contexto, mintió con su edad. “Me quité varios años de encima para no espantarla”. La verdad salió a la luz gracias a un ´empleado del destino´”, como lo llama entre risas.

Sin embargo, tuvieron que afrontar otro obstáculo antes de pasar por el altar: Mariano estaba casado y, en aquella época, había que atravesar los prejuicios sociales. “No tenía buena prensa”, admitió. A pesar de tener todas la que perder, el paisajista contó con el apoyo de su suegro -y padre de la presentadora- para casarse.

Jimena Monteverde y su marido | Instagram

EL casamiento de Jimena Monteverde y Mariano

A casi tres décadas de aquel tan ansiado “¡Sí, quiero!”, Jimena Monteverde contó que luego de “dos o tres años de novios”, decidieron pasar por el altar un 5 de febrero de 1993, cuando ella tenía 20 años y él 35. “Hacían 50 grados a la sombra”, señaló la chef al mismo tiempo que contó que ya estaba esperando su primer hijo, Victorio. La boda se celebró en Pilar, en el mismo lugar en el que hoy conviven.

“Fue mi primer novio y el único hombre en mi vida. Un compañero incondicional y un sostén”, remarcó orgullosa la especialista en recetas, quien utiliza el apellido de casada como nombre artístico y como un gran gesto de amor. Aunque al principio este romance parecía estar destinado a los cuestionamientos sociales, su voluntad de construir juntos una familia se concretó desde la normalidad absoluta.

"Ha sido un compañero incondicional y un sostén a lo largo de toda mi carrera. A veces, le da miedo porque soy bastante arriesgada y decidida, pero siempre está a mi lado", afirmó con contundencia en el diálogo con Ángel de Brito.

El amor de Jimena Monteverde y Mariano lleva vigente más de tres décadas, años donde juntos construyeron una familia sólida y a base de amor sin barreras. "¡Formamos una familia de la que estoy orgullosa! Nada es fácil, no todo es felicidad, pasamos momentos difíciles, surfeamos crisis ¡y salimos! De eso se trata, nos respetamos y nos damos las libertades necesarias, nos acompañamos, ¡somos amigos además de todo!”, escribió en un posteo que le dedicó la cocinera en su cuenta personal de Instagram. Entre recetas y consejos, también hay espacio para el romanticismo y las muestras de afecto.

NB