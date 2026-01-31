Así es la nueva habitación de Belisario, el hijo de Juana Repetto: estética simple, funcional y tonos neutros

Juana Repetto volvió a enamorar a sus seguidores al mostrar en redes sociales la habitación renovada de Belisario, su hijo menor. A través de un video publicado en Instagram, la actriz y creadora de contenido dejó ver el cuarto completamente remodelado, pensado no solo para él sino también para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia, que está por llegar.

“Alguien tiene cuarto nuevo y alguien que está por llegar ya tiene su espacio bien cerquita de su hermano, que está feliz de compartir el cuarto con él”, escribió Juana, visiblemente emocionada. El posteo rápidamente generó miles de reacciones y comentarios celebrando el resultado y el espíritu familiar del proyecto.

Un cuarto infantil con impronta cálida y estilo nórdico

La habitación de Belisario combina una estética simple, funcional y muy cálida, con una paleta de colores suaves y materiales nobles. Predominan los tonos neutros —blancos, beige, madera clara y verdes apagados— que aportan calma y armonía, ideales para un espacio infantil.

La cama baja de madera, pensada a la altura del niño, refuerza la idea de autonomía. Sobre ella, un acolchado claro y almohadones decorativos suman textura, mientras que una letra “B” en tono mostaza funciona como guiño personalizado y protagonista del espacio.

Así es la nueva habitación de Belisario, el hijo de Juana Repetto

En la pared, una guirnalda de banderines, ilustraciones delicadas y detalles textiles aportan un aire lúdico sin sobrecargar. Todo está cuidadosamente distribuido para que el cuarto sea cómodo, práctico y adaptable al crecimiento de los chicos.

Deco express y agradecimiento especial

Juana Repetto también destacó el trabajo contrarreloj que permitió concretar la renovación en tiempo récord. “Se nos vino la fecha encima y en literalmente una semana me armaron este cuarto soñado”, contó, agradeciendo especialmente a Vicky y al equipo de Tienda Festival, responsables del diseño y de varios de los objetos deco.

Según explicó, el proyecto se armó reutilizando muebles y elementos que ya tenían, combinados con nuevas piezas de la marca: el diseño de pared, el acolchado, los almohadones, el estante y los objetos decorativos que terminan de darle identidad al ambiente.

Más allá de la estética, lo que más conmovió a los seguidores fue el trasfondo emocional: un cuarto pensado para compartir, que simboliza la llegada de un nuevo hermano y el vínculo que empieza a construirse entre ellos.

Con esta remodelación, Juana Repetto volvió a mostrar su estilo cercano y real, apostando por una crianza consciente, espacios funcionales y decisiones prácticas, sin resignar diseño ni calidez. La habitación de Belisario no solo es tendencia en deco infantil, sino también un reflejo de una familia en plena transformación.

AM