El arte detrás de cada French Coffret

Todo comienza con una plancha de cartón rígido, cuidadosamente medida y trazada a mano. Cada línea que se marca define la estructura del futuro cofre. Luego, con cortes precisos, se delinean las piezas que darán forma a la base y a la tapa, asegurando una estructura firme pero elegante.

El siguiente paso es el armado. Cada borde se pliega, se une y se adhiere con un trabajo minucioso que requiere paciencia y oficio. Dentro, se reviste con papeles de textura suave y acabado blanco, elegidos no solo por su belleza sino también por su capacidad de proteger los tejidos más delicados.

El exterior se cubre con materiales nobles, cuidadosamente seleccionados por su textura y su impermeabilidad. Las manos que los colocan lo hacen con una atención casi poética, asegurando que no haya pliegue fuera de lugar ni imperfección visible. En cada unión se percibe la dedicación de quien sabe que lo que está creando tendrá una vida larga, custodiando algo que tiene valor emocional profundo.

Además, cada cofre se entrega con un kit de preservación, especialmente diseñado para prolongar la vida de las prendas. Incluye packs de gel de sílice que mantienen el interior libre de humedad, papel de seda libre de ácido, guantes de algodón para manipular la prenda sin dañarla y unosestuches para accesorios. Cada elemento del kit cumple una función específica dentro de una misión común: conservar intacta la memoria que ese vestido representa.

Cada cofre es único. No hay dos iguales, porque cada uno lleva el sello de quien lo crea y el destino de quien lo recibirá. Ya sea para conservar un vestido de novia, una pieza de alta costura o un diseño especial, cada French Coffret está pensado para transformar el simple acto de guardar en un gesto de amor y cuidado.

Detrás de cada caja hay historia, oficio y una intención clara: preservar lo que el tiempo no debería borrar.

French Coffret

Instagram: @frenchcoffret

WhatsApp: +54 9 11 5942-6217/ +54 9 11 6456-2111

Tienda: www.frenchcoffret.com

Email: [email protected]