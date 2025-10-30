Benjamín Vicuña rompió el silencio en la televisión de Chile y apuntó contra la China Suárez: "Una decisión muy drástica"

Benjamín Vicuña rompió el silencio en la televisión de Chile y apuntó contra la China Suárez al referirse a una decisión que impactó en su dinámica familiar. El actor compartió su mirada sobre los cambios recientes en la rutina con sus hijos y dejó en claro su postura ante la distancia con los menores.

Benjamín Vicuña reveló cómo transita la distancia con sus hijos más chicos

Benjamín Vicuña habló públicamente en la televisión chilena y se refirió a la China Suárez al mencionar una decisión que modificó el vínculo cotidiano con sus hijos. El actor expresó su perspectiva sobre los cambios recientes en la dinámica familiar, en un contexto atravesado por la distancia.

Benjamín Vicuña

En las últimas horas, el actor habló en el programa Podemos Hablar, emitido por Chilevisión, y compartió una reflexión sobre su situación familiar actual. En un tramo de la entrevista, se refirió a la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes se encuentran viviendo en Turquía junto a su madre y la pareja de ella, Mauro Icardi. “No los veo hace más de cuarenta y tantos días”, comentó.

En la misma línea, Benjamín Vicuña dejó en claro que la mudanza de los niños fue una decisión tomada por la China Suárez, y que él la aceptó por considerar que era lo mejor en ese momento. “Fue una decisión muy drástica. Yo no lo decidí, pero lo acepté”, agregó, dejando en claro que no fue una determinación conjunta.

Benjamín Vicuña y sus hijos

A su vez, el actor chileno habló sobre el impacto emocional que le genera la distancia prolongada. “No es un lindo momento”, reconoció. “Uno trata de entender, de acompañar, pero también hay que poner límites y cuidar los vínculos”, sostuvo. El actor explicó que mantiene contacto con sus hijos a través de videollamadas, pero que siente que no es lo mismo que compartir el día a día. “Los chicos necesitan presencia, rutinas, abrazos. Y eso no se reemplaza con tecnología”, afirmó.

Benjamín Vicuña dejó en claro su opinión sobre la decisión de la China Suárez

Por otro lado, Benjamín Vicuña se refirió a los acuerdos que mantiene con la China Suárez respecto a la crianza. “Hay cosas que se conversan, otras que se deciden sin consultar”, agregó. “Yo trato de estar presente, de viajar cuando puedo, de sostener el vínculo desde donde estoy”, comentó.

China Suárez, Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña

El actor también habló sobre su rol como padre y sobre cómo intenta mantener el equilibrio en medio de los cambios. “La paternidad es un ejercicio constante de adaptación. No siempre se puede hacer todo como uno quiere, pero hay que estar”, señaló. Además, habló sobre su relación con la ex Casi Ángeles y reveló cómo la ve como madre: "Creo que mis hijos merecen estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que deben estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina.

Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña rompió el silencio en la televisión de Chile y apuntó contra la China Suárez al referirse a una decisión que modificó su vínculo cotidiano con los hijos que tienen en común. En un contexto marcado por la distancia, el actor compartió su mirada sobre los cambios recientes en la dinámica familiar y expresó cómo transita esta etapa.

VDV