La remodelación del espacio: donde la acústica y el diseño se encuentran

Una visión integral:
“Hoy, los elementos acústicos dejan de ser solo técnicos; se convierten en protagonistas estéticos que aportan carácter, color y ritmo al espacio”, explica Ana. La elección del diseño destacó especialmente el cielo raso, creando un impacto visual que también favoreció la dispersión sonora.
Funcionalidad y estética en perfecta armonía:
Los paneles acústicos de Musycom no solo lograron reducir la reverberación y mejorar la calidad del sonido, sino que también aportaron identidad al espacio. La combinación de colores, formas y tamaños se integró con las plantas y el concepto visual, logrando un ambiente neutro, urbano y vibrante.
Un vínculo entre forma y función:
Gracias a la variedad de opciones que en Musycom ofrecemos, se pudo crear un espacio donde la estética, el arte y la funcionalidad acústica se complementan a la perfección, generando un ambiente único para el desarrollo de diversas actividades.
Datos de contacto.
Instagram/Facebook: @musycomargentina
Web: www.musycomargentina.com.ar
Tienda: www.musycom.com.ar
WhatsApp: (11) 7138-9916
Mail: [email protected]