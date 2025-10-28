miércoles 29 de octubre del 2025
La remodelación del espacio: donde la acústica y el diseño se encuentran

Ana Giorgini, diseñadora de interiores, fue la encargada de transformar los estudios del Observador 107.9, Radio Berlín 107.7 y Margen del Mundo Café. Su desafío fue resolver la acústica de un espacio de más de 100 m², que debía incorporar un escenario y garantizar un equilibrio sonoro. Galería de fotosGalería de fotos

Una visión integral:
“Hoy, los elementos acústicos dejan de ser solo técnicos; se convierten en protagonistas estéticos que aportan carácter, color y ritmo al espacio”, explica Ana. La elección del diseño destacó especialmente el cielo raso, creando un impacto visual que también favoreció la dispersión sonora. 

 

Funcionalidad y estética en perfecta armonía:
Los paneles acústicos de Musycom no solo lograron reducir la reverberación y mejorar la calidad del sonido, sino que también aportaron identidad al espacio. La combinación de colores, formas y tamaños se integró con las plantas y el concepto visual, logrando un ambiente neutro, urbano y vibrante. 

 

Un vínculo entre forma y función:
Gracias a la variedad de opciones que en Musycom ofrecemos, se pudo crear un espacio donde la estética, el arte y la funcionalidad acústica se complementan a la perfección, generando un ambiente único para el desarrollo de diversas actividades.

 

Datos de contacto.

Instagram/Facebook:  @musycomargentina

Web: www.musycomargentina.com.ar

Tienda:  www.musycom.com.ar

WhatsApp: (11) 7138-9916

Mail:  [email protected]

 

 

Galería de imágenes
