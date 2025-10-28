La remodelación del espacio: donde la acústica y el diseño se encuentran

CONTENT LIKE

Una visión integral:

“Hoy, los elementos acústicos dejan de ser solo técnicos; se convierten en protagonistas estéticos que aportan carácter, color y ritmo al espacio”, explica Ana. La elección del diseño destacó especialmente el cielo raso, creando un impacto visual que también favoreció la dispersión sonora.

Funcionalidad y estética en perfecta armonía:

Los paneles acústicos de Musycom no solo lograron reducir la reverberación y mejorar la calidad del sonido, sino que también aportaron identidad al espacio. La combinación de colores, formas y tamaños se integró con las plantas y el concepto visual, logrando un ambiente neutro, urbano y vibrante.

Un vínculo entre forma y función:

Gracias a la variedad de opciones que en Musycom ofrecemos, se pudo crear un espacio donde la estética, el arte y la funcionalidad acústica se complementan a la perfección, generando un ambiente único para el desarrollo de diversas actividades.

