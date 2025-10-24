Diseñar con amor: así nació Cardela Petit, el universo textil para los más chicos

CONTENTDECO CARAS

De madre a hija, y ahora también para los hijos de otras madres. Así crece la historia de Cardela, la marca de deco textil creada por Lili y Lu, que nació como Cardela Home hace cuatro años y hoy se expande con un nuevo capítulo lleno de ternura y diseño: Cardela Petit.

Todo comenzó con un gesto lleno de cariño. Cuando una amiga cercana de Lu tuvo a su hija Amelia, decidieron regalarle un playmat cartera: un diseño pensado para que la beba pudiera jugar o descansar cómodamente en el piso, y que luego la mamá pudiera plegar y usar como cartera. Ese objeto, práctico y estéticamente cuidado, fue el punto de partida de algo más grande.

“Esa idea nos hizo pensar que había un mundo por crear —productos funcionales pero también lindos, suaves, personalizados—. Así nació Cardela Petit, con el deseo de acompañar los primeros años de vida de los chicos desde la calidez del diseño hecho con amor”, cuentan Lili y Lu.

Desde entonces, Cardela Petit se convirtió en un espacio creativo donde cada pieza se piensa como parte de un universo. Los edredones, almohadones, cortinas, banderines y accesorios se diseñan al tono, logrando composiciones armónicas que reflejan la identidad de cada familia. Uno de los sellos distintivos de la marca son los almohadones bordados con el nombre, un detalle que aporta ese toque de pertenencia y emoción que distingue a lo hecho a mano.

“Nos encanta la idea de que cada rincón tenga alma, que los espacios de los chicos hablen de ellos. Por eso cada conjunto que creamos es único: personalizado, coherente y lleno de detalles pensados con dedicación”, explican.

Inspiradas por los tonos nórdicos, suaves y naturales, Lili y Lu buscan transmitir serenidad y equilibrio. Esa paleta neutra —grises cálidos, crudos, beige, celestes y rosas empolvados— es el punto de partida para crear ambientes que crecen con los niños. Además, toman como referencia la filosofía Montessori, que propone entornos funcionales, accesibles y estimulantes, donde cada elemento tiene un propósito y una historia.

“Nos gusta pensar que nuestros productos no solo decoran, sino que acompañan el desarrollo. Que inviten a jugar, a explorar, a sentirse cómodos. Que los espacios sean tan lindos como prácticos.”

La llegada de Cardela Petit no fue un giro, sino una evolución natural del espíritu con el que nació Cardela Home: la pasión por el diseño textil, el trabajo artesanal y la búsqueda constante de belleza y armonía en lo cotidiano.

Hoy, ambas marcas conviven como un reflejo de esa unión familiar y creativa entre madre e hija. Lili y Lu siguen apostando por lo que mejor saben hacer: diseñar con amor, de manera personalizada, trabajando en conjunto con cada cliente para transformar sus ideas en espacios reales.

Cada proyecto es un ida y vuelta, un proceso compartido donde la escucha, la sensibilidad y la dedicación se traducen en productos únicos que transforman los hogares en lugares donde el diseño se siente y se vive.

Porque en Cardela, cada tela, cada puntada y cada color cuentan una historia —una historia que empieza en casa y se teje con el corazón.

Datos de contacto:

Sitio web: https://cardelahome.mitiendanube.com/

Mail: [email protected]

Cel: +54 9 3489 215095

Instagram: @cardela.home

Facebook: Cardela.Home