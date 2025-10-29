La importancia de los materiales en el diseño de interiores

CONTENT CARAS DECO

En el universo del diseño de interiores, los materiales no son un simple detalle: son los verdaderos protagonistas que construyen la identidad de un espacio. Cada textura, cada acabado y cada color dialogan entre sí y nos transmiten sensaciones que impactan directamente en cómo vivimos y sentimos nuestro hogar.

Un mármol pulido evoca elegancia, frescura y sofisticación. Un piso de madera cálida invita al descanso y a la conexión con lo natural, mientras que el hierro o el vidrio imprimen modernidad y transparencia. Cada material tiene su propia energía, y la forma en que los combinamos define la atmósfera que se respira en el hogar.

Los materiales tienen la capacidad de hablarnos, de crear atmósferas, de conectarnos con la naturaleza y de reflejar nuestro estilo personal.

Pensar los materiales desde el inicio de un proyecto es fundamental: de ellos depende la armonía visual, la funcionalidad y la durabilidad de los espacios. Son el hilo conductor entre lo que imaginamos y lo que finalmente habitamos.

Aspectos a tener en cuenta al elegir materiales:

Sensaciones: preguntarse qué quiero que transmita el espacio (calidez, frescura, sofisticación, naturalidad).

Durabilidad y mantenimiento: no solo importa la belleza, también la practicidad en el día a día.

Combinación de texturas: la mezcla de rugoso y liso, brillante y mate, genera dinamismo y riqueza visual.

Iluminación: los materiales cambian su aspecto según la luz natural o artificial que los bañe.

Sostenibilidad: optar por materiales nobles, reciclados o de bajo impacto ambiental es cada vez más valorado.

: optar por materiales nobles, reciclados o de bajo impacto ambiental es cada vez más valorado. Coherencia estética: que dialoguen entre sí y acompañen el estilo elegido para el espacio.

En definitiva, los materiales son el lenguaje silencioso del diseño. Elegirlos con conciencia y sensibilidad es lo que convierte un espacio en un verdadero hogar.

Por Paola Garro · Diseñadora de Interiores

[email protected]

IG: paolagarro_interiorismo

2657-556872