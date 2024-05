El compromiso de Neolith con la naturaleza: Mármara celebra el Día de la Tierra

CREDITO CARAS

Marisa, contanos, ¿cómo se originó la marca?

Mármara nace en 2019 luego de una separación, ahí es cuando decido emprender en este bello mundo de la decoración. Luego al mundo lo azota una terrible crisis, la pandemia, la cual fue un golpe duro para la marca que ya venía con necesidad de proyectar un cambio. En enero de 2022 cuando estaba atravesando procesos personales muy duros, decido irme a Córdoba para conectar nuevamente conmigo misma y tomo la decisión de subir el Cerro de la virgen. Fue una experiencia que me cambió la vida porque sentí cómo la tierra me habló y me hizo sentir su dolor de muchos años. Fue algo realmente muy movilizante y desde ese momento asumí el compromiso de construir una marca que fuese noble con la tierra y no la dañara. Cuando volví a Buenos Aires, decido cambiarle el nombre a la marca y pasa a ser Mármara boutique de Neolith.

¿Cómo se te ocurre el nombre de Mármara? ¿Tiene algún significado?

Sí, estuve pensando mucho y quería un nombre que representara en parte la historia de la tierra así que con el equipo creativo que estaba trabajando, tomaron como referencia a los griegos, quienes fueron los que crearon la imagen del mármol como materia prima reconocida por su lujo y arte. Me presentaron varias combinaciones y finalmente llegamos a ese hermoso nombre que amo y que se deriva de la palabra mar. Es un nombre que se siente pregnante, femenino y con una fonética sofisticada.

¿Por qué escoger a Mármara y a Neolith como una opción ideal con la que trabajar ahora y en el futuro?

Para mí es una respuesta muy sencilla: por nuestro compromiso no solo con el medio ambiente pero porque realmente nos preocupamos por ofrecer una mejor calidad de vida a las personas. Pocos materiales hoy en día tienen todos los beneficios que ofrece este tipo de piedra sinterizada. Hasta los procesos de creación están pensados para reducir daños y efectos secundarios al medio ambiente. Neolith fue diseñado para cumplir con los requisitos más altos en la industria de la arquitectura y el diseño de interiores; es duradero, muy versátil, apto para el contacto directo con alimentos que es importantísimo hoy en día y además es completamente adaptable a cualquier tipo de aplicación en cualquier espacio. Ese es el futuro que como marca estamos construyendo cada día.

