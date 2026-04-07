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La Semana del Diseño de Milán es el escenario más importante del diseño contemporáneo a nivel mundial. Allí, Laura Del Piccolo, presentó una pequeña colección de muebles, materializada por su fabrica de muebles, llevando una mirada arquitectónica y emocional a una de las plataformas más influyentes del diseño internacional.

Cada año, Milán se convierte en el epicentro del diseño global. Durante la Milano Design Week, arquitectos, diseñadores y marcas de todo el mundo presentan ideas que anticipan tendencias y reflexiones sobre cómo habitamos. En ese contexto, la participación de Lura Del Piccolo marca un hito en su recorrido profesional.

Formada como arquitecta, en la universidad nacional de Rosario, su trabajo se caracteriza por una mirada sensible sobre el espacio, los materiales y la escala humana. Esa misma lógica se traslada a sus muebles, concebidos no como objetos aislados, sino como pequeñas arquitecturas pensadas para ser vividas.

“La arquitectura y el diseño de muebles no son disciplinas separadas”, explica. “Son distintas escalas de una misma pregunta: cómo se relaciona el cuerpo con el espacio”.

La colección presentada en Milán pone el foco en las nuevas formas de habitar, muebles nómades que se adaptan a los cambios y movimientos de las personas, y a los espacios reducidos en las que habitan ,sobre todo en grandes ciudades.

Exponer en la Semana del Diseño de Milán implica entrar en diálogo con una escena internacional exigente y diversa. Para la arquitecta, la experiencia significó no solo una instancia de visibilidad, sino también de intercambio: “Milán es un lugar donde las ideas circulan, se contrastan y se enriquecen. Es un espacio de aprendizaje constante”.

Lejos de entender el diseño como un gesto espectacular, su trabajo se inscribe en una búsqueda más profunda: crear objetos que acompañen la vida cotidiana y se integren naturalmente a los espacios. Muebles que no compiten con la arquitectura, sino que la completan.

La presencia de Laura Del Piccolo en Milán confirma cómo una mirada nacida en la arquitectura puede proyectarse con fuerza en el diseño de mobiliario, llevando una identidad local a una escena global sin perder sensibilidad ni coherencia.

Participar en la Semana del Diseño de Milán no es solo un reconocimiento, sino también una responsabilidad: la de aportar una mirada propia al debate contemporáneo. Desde la arquitectura al mueble, Laura Del Piccolo construye un lenguaje que cruza disciplinas y fronteras, siempre desde una escala humana y consciente.

Arquitecta. Laura Del Piccolo

@lauradelpiccoloarq

@muzzana_muebles

@m_a_margaritaaraya

Lauradelpiccolo.com