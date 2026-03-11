Arquitectura que se siente: cuando los espacios hablan a las emociones

CONTENT CARAS DECO

Muchas veces se piensa la arquitectura desde lo funcional. ¿Cuándo aparece la emoción en tu proceso de diseño?

La emoción aparece desde el inicio. Antes de dibujar me pregunto qué quiero que la persona sienta: calma, refugio, silencio, energía, esas emociones me las determina un largo cuestionario que le hago a los clientes. La función es importante, pero la emoción es lo que hace que un espacio se vuelva único y personal.

Qué elementos arquitectónicos considerás clave para generar emociones?

La luz natural es fundamental, también las proporciones, los materiales y el vínculo con la naturaleza, los aromas, los sonidos. No es lo mismo un espacio contenido que uno abierto; cada decisión comunica algo al cuerpo antes que a la mente.

crees que los espacios pueden influir en nuestro bienestar diario?

Totalmente. Pasamos gran parte de nuestra vida dentro de espacios construidos. Un lugar mal pensado puede generar estrés o incomodidad; uno bien diseñado puede acompañar, contener y hasta sanar.

¿Cómo dialogan la arquitectura y el silencio en tu obra?

El silencio es una herramienta de diseño. Espacios donde no todo está dicho permiten que la persona se escuche a sí misma. A veces diseñar es quitar más que agregar.

¿Qué rol juega la naturaleza en tu arquitectura?

Es central. La luz, el aire, el verde y el agua nos conectan con algo primario. Cuando un espacio dialoga con la naturaleza, la experiencia emocional cambia completamente.

¿Qué te gustaría que alguien se lleve al habitar uno de tus proyectos?

Que se sienta bien sin saber exactamente por qué. Si un espacio genera paz, pertenencia o emoción, entonces la arquitectura cumplió su propósito.

En tiempos de velocidad y ruido, esta mirada nos recuerda que la arquitectura no solo se ve: se vive, se siente y nos transforma.

Arquitecta. Laura Del Piccolo

