Adiós al minimalismo clásico, Wanda Nara impone el "caos chic" como la deco tendencia

Wanda Nara regresó a Argentina luego de unas extensas vacaciones en Europa y Asia con Martín Migueles, su actual novio. Para este domingo de pascuas, la empresaria compartió algunos de los detalles más íntimos de la celebración familiar, donde no sólo se destacaron los tradicionales huevos de chocolate, sino que, también, la deco que eligió para agasajar a sus herederos. De esta manera, le dijo adiós al minimalismo clásico y se sumó al "caos chic".

Wanda Nara marca el pulso de la nueva decoración de interiores

En las imágenes que compartió desde su lujosa mansión en el barrio privado de Nordelta, Wanda Nara mostró una mesa familiar preparada al detalle, donde cada elemento combinó elegancia y calidez. Lejos de los espacios vacíos y monocromáticos que dominan en la ambientación minimalista, la mediática apostó por una mesa repleta en texturas, flores naturales y objetos decorativos que construyen una deco denominada caos chic.

Wanda Nara | Instagram

De acuerdo con los expertos en la materia, este concepto se basa precisamente en la mezcla de elementos que, a primera vista, podrían parecer desordenados, pero que en conjunto logran una armonía sofisticada y cada vez más elegida por los famosos. En este caso, la mayor de las hermanas Nara presentó una mesa de madera natural que funcionó como base para la distribución de individuales rústicos tejidos, un camino de tela blanca y un florero que aportaron profundidad y movimiento.

Uno de los protagonistas indiscutidos de este estilismo fue el centro de mesa compuesto por flores claras y hojas verdes que aportaron frescura y altura. A su vez, colocó cuatro huevos de chocolate -dos de mayor tamaño en color marrón y otros dos más pequeños envueltos con papel rosado-, como símbolo de la celebración cristiana.

Deco Caos Chic de Wanda Nara en su mansión de Nordelta | Instagram

Wanda Nara: estilo, elegancia y una impronta que la hace única

No es la primera vez que Wanda Nara piensa en la decoración de sus mesas como un factor crucial para agasajar a su familia. En reiteradas oportunidades, presumió los detalles de espacios cien por ciento personalizados, convirtiéndolos en parte de su identidad. En este caso, la vajilla blanca y los vasos transparentes funcionaron como contrapunto perfecto para evitar que se vea recargada.

Este juego entre lo simple y lo ornamental es una pieza clave dentro del estilo caos chic, que busca precisamente combinar piezas sobrias con otras más expresivas para lograr un efecto visual atractivo y moderno. Como telón de fondo, la postal reflejó la exclusiva vista al lago con lanchas desplegadas armoniosamente sobre el agua y la isla que se ubica justo al frente de su residencia.

Wanda Nara | Instagram

Con esta puesta en escena, Wanda Nara volvió a posicionarse como referente de estilo y tendencia, mostrando que la decoración es una de sus herramientas favoritas de expresión. Su apuesta por el caos chic no sólo refleja una estética en auge en este 2026, sino también una manera de celebrar momentos en familia con una fuerte impronta propia.

NB