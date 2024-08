penkä Diseña una Casa de Ensueño en la Exclusiva Zona de Pilar

CREDITO CARAS

El estudio Penka sigue ampliando sus horizontes con el diseño de una casa que se está construyendo en la zona más exclusiva de Buenos Aires, Pilar. Se entregará a principios de 2025.

Ubicada en la exclusiva área de Pilar, La Diligencia, esta espectacular propiedad es el sueño de quienes buscan un hogar amplio, luminoso y rodeado de naturaleza. Con vistas abiertas hacia el campo de golf, cada rincón de la casa está diseñado para ofrecer comodidad y estilo en un entorno sereno.

Al ingresar, te sorprenderá la luminosidad que inunda la casa, gracias a su orientación norte. En la planta baja, encontrarás una cocina amplia e integrada, perfecta para quienes disfrutan cocinar y compartir momentos en familia. Esta cocina cuenta con la opción de abrirse o cerrarse, brindando versatilidad según tus necesidades. Además, el espacioso playroom es ideal para el esparcimiento, lleno de luz y con suficiente espacio para que los más pequeños jueguen o para disfrutar de tus hobbies. La planta baja también incluye una dependencia de servicio con habitación y baño completo, añadiendo un nivel extra de comodidad.

Subiendo a la planta alta, descubrirás cuatro amplios dormitorios. El dormitorio principal es un verdadero refugio, con un balcón que ofrece vistas al golf, un vestidor espacioso y un baño grande y cómodo, perfecto para relajarte después de un largo día. Los otros tres dormitorios también cuentan con su propio baño y vestidor, garantizando privacidad y confort para toda la familia.

Además, la casa cuenta con una sala de estar íntima en la planta alta, ideal para usar como oficina o espacio de trabajo en casa, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes buscan un equilibrio entre la vida laboral y personal. También dispone de un amplio espacio de guardado para ropa blanca, asegurando que cada cosa tenga su lugar.

Lo más encantador de esta propiedad es que está rodeada de verde en todas sus caras, creando un ambiente de paz y conexión con la naturaleza. No dejes pasar la oportunidad de vivir en este maravilloso hogar en Pilar, donde la luz, el espacio y la naturaleza se combinan para ofrecerte una calidad de vida inigualable.

La casa está comercializada por Mallman Propiedades. Terreno: 1150 m². Sup. cubierta en PB: 141,86 m² / Sup. semicubierta: 88,23 m². Sup. cubierta en PA: 174,74 m² / Sup. semicubierta: 36,50 m².

CONTACTO:

INSTAGRAM: @penka_arquitectura

CEL: 385 592-4097