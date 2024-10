CREDITO CARAS

Sofía nos revela el lanzamiento de su próxima colección: “ADN” primavera – verano 2025, en Argentina con su participación en el Midi Fashion Week, que se celebra en Misiones los días 4 y 5 de Octubre. “Esta colección es un poco diferente a las que he hecho con anterioridad. En esta ocasión me he inspirado de aquello que antes no le daba la importancia necesaria y que a lo mejor era lo que verdaderamente me representaba como artista. Me gusta explorar con los textiles, divertirme en el proceso, experimentar mis ideas para ver como resultan y atreverme a aquello que aunque algunos lo considerarían descabellado e imposible, yo lo veo como una oportunidad de innovación y desafío de las reglas que nos imponen. Creo que como diseñador debes seguir tus instintos y escucharte a ti mismo, lo peor que puedes hacer es silenciar tu propia voz y no valorarla”, explica Sofía. Y precisamente de eso se trata su colección, en donde las texturas, los materiales no convencionales, las nuevas técnicas y combinaciones de textiles que implementa se fusionan para generar una nueva propuesta que conquiste los corazones de quienes les gusta imponer su propio estilo y esencia.

“Ya no le temo al que dirán, si mi producto gustará o no, si funcionará o si será un fracaso. En lugar de eso, he decidido prestar atención a lo que mi corazón me dicta a la hora de crear y tenerle fe a mis ideas, y así siempre logro concretar aquello que está en mi cabeza. Cuando tus creaciones conquistan tu corazón, ten por sentado que conquistarán al mundo. No tengas miedo de mostrarle al resto que eres diferente y que tienes ideas que no encajan con los estándares, más bien considero que de eso se trata la evolución como sociedad, de animarse y mostrarle al mundo que el diseño comienza donde tus limitaciones se destruyen”, sintetiza.

Sofía busca romper fronteras e ir más allá con sus diseños. Resaltar la belleza natural y la esencia de cada persona que elige “Sofía Hut” es el motivo que la mantiene con vida.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 3754-520757

Facebook e Instagram: sofia.hut.