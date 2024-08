CREDITO CARAS

Flor Arroyo, ¿cómo surgió tu pasión por el campo y la moda?

Mi pasión por el campo fue de toda la vida. Me crie entre caballos, vacas y tractores, no hay recuerdo en el que no esté andando a caballo, siempre andaba de bombacha de campo, alpargatas y boina.

La pasión por la moda surgió cuando tenía más o menos 17 años cuando mi mamá me insistió que empezara una academia de modelaje, ahí me enamoré de ese mundo.

¿Cómo fueron los inicios de Agrobarbie? ¿Por qué elegiste ese nombre?

Me enamoré del mundo de la moda y el modelaje, pero era totalmente diferente al mundo del que yo venía, el del campo, me preguntaba cómo los iba a fusionar, tenía que elegir con cual me iba a identificar y no quería alejarme de ninguno de los dos, empecé a incorporar prendas de moda a mi vestimenta, maquillarme, pintarme las uñas cuando iba al campo. Un día una persona me dice, pareces una Barbie del campo, me gusto la comparación y empecé a pensar nombres.

Agro por el campo y Barbie porque representa la moda, de ahí surgió Agrobarbie.

¿Qué obstáculos enfrentaste en tu emprendimiento?

No fue fácil al principio, recibía muchas críticas, también estaban los prejuicios de que, si estás relacionada al campo, no podes estar arreglada. Yo tenía claro lo que quería transmitir, seguí subiendo contenido, y con el tiempo, me gané mi lugar en las redes y en la actualidad tengo una hermosa comunidad.

¿Cuál fue tu mayor logro en tu profesión?

Mi mayor logro es haber llegado a los medios de comunicación nacionales, diarios, programas de televisión, Revista Caras, la cual lo veía inalcanzable y poder ser parte de ella es un sueño hecho realidad.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Mi próximo sueño es trabajar con grandes marcas como modelo. Además, me gustaría ser parte de un programa de televisión aportando, novedades relacionadas al campo y la moda, poder hacerme una casa en el campo.

¿Qué mensajes quieres transmitirles a otras mujeres de campo?

Las mujeres rurales nos hemos ganado el lugar que nos merecíamos. Antes por ser mujer no podías liderar un campo, nuestra opinión no valía, nos costó muchísimo ganarnos el lugar y las redes sociales fueron fundamentales para poder mostrarles a la sociedad que nosotras también podemos. Las incentivo a que se animen, que estudien y se capaciten. Podemos estar arregladas aun trabajando en el campo.

