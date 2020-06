Alejandra Delmas: asesora de imagen personal

¿Qué la volcó al emprededurismo?

Siempre trabaje en relación de dependencia, bancos y comercio exterior. Estaba feliz por que ejecutaba cada meta que me proponía, era donde quería estar. Pero hubo un día en el que ya no me sentía plena con el día a día, se hacía cuesta arriba y entendí que me pasaba esto por que cumplía expectativas ajenas y no propias, ¿Me pregunté que podía suceder si toda esa garra la destinaba a un proyecto propio? A partir de ahí vinieron mil preguntas a mi cabeza, miedos y entusiasmo todo junto.

Siempre ame la carrera de Asesor de Imagen, lo llevaba dentro mío de manera innata, mis amigas siempre me pedían consejo sobre que ponerse o que me parecía el look y así fue como me di cuenta que realmente me encantaba hacerlo y me sentía muy cómoda en este rol de aconsejar sobre como verse mejor. ¿Estaba segura de que podía largar todo y arrancar desde cero? NO. ¿Estaba segura cual era mi verdadera pasión y en lo que quería crecer? SI. Solté riendas, y me lancé con todo, tenía fe y aposté por mí.

¿Que busca una persona cuando acude a un asesor?

Busca reinventarse, potenciar su imagen, verse y sentirse seguro de sí mismo. Existen objetivos personales y profesionales que motivan a trabajar en la imagen propia, tal vez un ascenso laboral, aumentar la capacidad de comunicación, o quizás nuestro cuerpo cambió y necesitamos adaptarnos a él. Son muchos los motivos. Es un proceso de autodescubrimiento personal que aumenta los resultados profesionales y fortalece la autoestima y confianza de quien lo requiere.

¿Desde lo laboral por que la imagen es tan importante?

En una entrevista laboral, desde ya, estamos dejando una primera impresión, queremos ese puesto y lo que tenemos para decir junto a nuestra imagen puede marcar la diferencia. Cuando nos vemos bien y con seguridad, contagiamos al resto y sobre todo si son puestos de líderes, donde se busca impactar positivamente en el equipo. La imagen es una poderosa herramienta de comunicación.

¿Cómo trabaja el asesor de imagen?

El asesor analiza la imagen actual del cliente, teniendo en cuenta su apariencia, vestimenta, rostro y cuerpo, cabellos, ojos y tono de piel. A partir de allí se elabora un diagnóstico, se guía al cliente en encontrar su estilo, conocer su colorimetría y sobre las prendas que mejor se adaptan a él. Se lo acompaña a la realización de su propósito desde la imagen. Siempre con la premisa de la personalidad, estilo de vida y presupuesto que dispone.

¿Que consejo darías a quien quiere potenciar su imagen?

Depende el objetivo de cada uno, porque en asesoría de imagen se requiere conocer y analizar a cada individuo, para poder orientarlo, es lo más lindo de esta profesión, el trato único y exclusivo con el cliente. Pero una buena recomendación es ser mas amoroso con su propio reflejo en el espejo y trabajar mucho en la autoestima; alguien que dedica tiempo a sí mismo, está dando el primer paso en potenciar su imagen. Estoy aquí para acompañar el resto del camino.

Para contacto : Celular: 11 6612-6811 - Mail: alejandradelmasimagen@gmail.com.