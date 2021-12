Alfonsina In Love: Prendas y ropa con amor

CREDITO CARAS

¿Cómo inició este emprendimiento?

De adolescente diseñaba y confeccionaba mis prendas, soñaba con tener mi propio local y que otras mujeres sintieran el placer de encontrarse y verse espléndidas. Fue un camino largo e intenso enfocado en lograr mi objetivo. Comencé en 2013 haciendo ferias americanas, luego de un año recurrí a la venta valija como mayorista de marcas reconocidas, organicé Showrooms y desfiles de alta convocatoria hasta que en 2015 logré alquilar el primer salón comercial al que decoré y equipé para reflejar toda mi pasión por la moda y el romanticismo. Me esforcé en invertir en confecciones y telas de primera calidad y en diseños exclusivos para poder al fin en Diciembre 2019, trasladar mi local al microcentro de la ciudad, donde tanto el espacio, la atención y los productos hacen sinergia para que mis clientas siempre quieran volver.

¿Cuándo se abrió el local?

A finales del 2019 abrí mi local en pleno Microcentro de La Rioja, con la casualidad que lo inauguraba un 15 de diciembre como mi primer local en el barrio.

Me trasladé y actualmente estoy a media cuadra de la plaza principal. Siempre y cómo desde el primer día, bajo el mismo nombre “Alfonsina In Love” y respetando él diseños romántico, aunque esta vez elegí decorarlo solamente con flores.

¿A qué se debe el nombre de la marca?

Una simple foto de Alfonsina, mi hija bebé posando con carita de enamorada fue lo que me llevó a elegir “Alfonsina In Love”, considerando además que soñaba con un local estilo romántico.

El nombre de la marca refleja mi propósito de que cada clienta salga de mi local enamorada de sí misma.

¿Qué productos comercia Alfonsina In Love?

El negocio abarca marcas importantes y logré la representación exclusiva de Rimmel y Paz Cornu. Actualmente estoy preparando en la planta alta, un outlet con prendas de estas marcas. Además, vendemos Marroquineria, calzados y accesorios de primera calidad, que acompañan perfectamente los looks que eligen nuestras clientas.

¿Cuál es tu formación académica?

Si bien y mirando para atrás, lo mío parecía ser el diseño de moda. No lo he intentado aún, pero sí me perfeccioné y lo sigo haciendo como asesora de moda y Personal Shopper, siendo mis primeros estudios en el Instituto EBA Buenos Aires. Eso me ayuda a asesorar a mis clientas al momento de llegar a Alfonsina In Live. No descarto alguna vez estudiar diseño de moda.

¿Qué desafíos tienes por delante?

Expandirme en mi provincia llevando siempre a cada lugar la identidad y el propósito para el que tanto trabajé. Posicionarme como una empresa que ofrezca estilo, servicio y calidad de primer nivel.

Agradezco a cada una de mis clientas por seguir eligiendo Alfonsina In Love.

Datos de contactos:

Instagram: _alfonsina_in_love

Facebook: Alfonsina In Love

Web: www.alfonsinainlove.com

Celular: 3804210842

Mail: [email protected]