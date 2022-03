Anahi Lerea MakeUp

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron tus inicios en el rubro?

Todo comenzó desde muy pequeña. Amaba la moda, el maquillaje y las cámaras, pero estudié y me gradué de Profesora Universitaria, en la Universidad Pública. Nunca ejercí la profesión porque comencé a trabajar en una gomería y gracias al Señor Víctor Fontana (dueño de la gomería) pude estudiar lo que realmente quería, ya que él me permitía faltar al trabajo para rendir las materias. Luego me gradué de Cosmetóloga y Maquilladora Profesional e Internacional, al fin mi sueño se iba realizando, cuando en el 2018 abrí mi primer estudio de maquillaje.

Abrí una cuenta en Instagram, en el que también doy clases gratuitamente. Allí, realizo tutoriales enseñando a maquillar a todos mis seguidores, para que puedan aprender como yo lo hice. Por medio de videos, decidí enseñar a otras personas a maquillar ya que con la carrera de Profesora estudié y aprendí mucha pedagogía.

Ya era creadora de contenido en el nicho del maquillaje, y sentía que me faltaba alcanzar más a las personas a través de internet. Tenía la necesidad de aprender a hacer el contenido correcto que conecte con el público, en ese momento tuve la oportunidad y el honor de estudiar marketing digital online con Paola Barchuk (polacaoficial) y Luis Díaz su esposo, ellos me enseñaron estrategias de venta y todo sobre el mundo online. Gracias a estudiar Marketing Digital y poder aplicar lo que aprendí, pude escalar los resultados de mi negocio como maquilladora.

Además soy una agradecida a mi esposo, que es un pilar fundamental para que me pueda dedicar a esto que amo.

¿Qué ofreces al público?

En la actualidad dicto cursos de Automaquillaje y de Maquilladora Profesional, tanto online como presencial. Mis cursos están pensados para diferentes personas, no hay edades ni sexo, ya que el mundo de la belleza crece continuamente. El 1 de abril será el lanzamiento de la Carrera, se abrirán las inscripciones donde además de maquillaje van a aprender todo lo que necesitan saber para abrir su propio salón, como ser esmaltado semipermanente, peinados, y mucho más.

En esta carrera profesional voy a enseñar muchas técnicas de ventas, como trabajar en redes, como crear un curso propio y venderlo, pero lo más importantes es cómo vender su trabajo, porque maquilladores hay muchos y salones aún más, pero personas reconocidas hay muy pocas. Lo que siempre hago hincapié es en el atendimiento diferenciado, ya que eso atrae clientes y los hacen volver.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Saber que personas como yo pueden llegar a creer en sus sueños, cada alumno que pasa por mi curso es incentivado a crecer más, a salir del margen, a crear su propio estilo. Ver las caras de satisfacción y esa sonrisa que tienen cuando finalizan los cursos me hace feliz.

Datos de contacto:

Instagram: anahilereamakeup

Youtube: Anahi Lerea

Mail: [email protected]

Teléfono:+5493755215145